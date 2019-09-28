Федоров: в Україні збираються надати правовий статус криптовалютам
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Нове Міністерство цифрової трансформації планує привести до України міжнародну платіжну систему PayPal та визначити правовий статус криптовалют. Про це заявив віце-прем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації міністерства, передає УНН.
“Ми зараз активно працюємо щодо PayPal. Розуміємо проблематику, розуміємо, чому раніше цього не виходило. Там є, насправді, великі проблеми, але ми дуже сподіваємося, що зможемо надіслати правильний сигнал і політично все-таки вирішити це питання, і PayPal запрацює”, — повідомив він.
Міністр також зазначив, що правовий статус криптовалют допоможе легалізувати пов’язану з ними діяльність, таку, як, наприклад, купівля і продаж криптовалют, а також їх “добування”. Це, зокрема, виведе гравців ринку з “сірої” зони, що стане стимулом для додаткових надходжень до бюджету від сплати податків.
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Нагадаємо, Федоров презентував мобільний додаток з державними послугами.