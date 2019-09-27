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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 3056 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Іноземцям хочуть дозволити вести бізнес в Україні через інтернет

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністерство цифровий трансформації планує запровадити в Україні електронне резидентство і створити умови для ведення бізнесу через інтернет. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров під час презентації Міністерства цифрової трансформації України та бренду цифрової держави, передає кореспондент УНН.

Іноземцям хочуть дозволити вести бізнес в Україні через інтернет

"Ми хочемо, щоб в Україні було зручно відкрити компанію, щоб в Україні було зручно відкрити рахунок в банку, не приїжджаючи в нашу країну, отримати ID-картку в посольстві і була можливість вести тут бізнес (віддалено - ред.)", - зазначив Федоров.

За його словами, відповідний законопроект вже розроблений, крім того, вже створено робочу групу та підготовлено указ Президента.

Нагадаємо, українці матимуть портал і мобільний додаток "Дія", над яким працюють в рамках створення бренду цифрової держави.

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