Иностранцам хотят разрешить вести бизнес в Украине через интернет

"Мы хотим, чтоб в Украине было удобно открыть компанию, чтобы в Украине было удобно открыть счет в банке, не приезжая в нашу страну, получить ID-карточку в посольстве и была возможность вести здесь бизнес (удаленно – ред.)", - отметил Федоров.

По его словам, соответствующий законопроект уже разработан, кроме того, уже создана рабочая группа и подготовлен указ Президента.

Напомним, украинцы будут иметь портал и мобильное приложение "Действие", над которым работают в рамках создания бренда цифрового государства.