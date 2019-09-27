Иностранцам хотят разрешить вести бизнес в Украине через интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министерство цифровой трансформации планирует внедрить в Украине электронное резидентство и создать условия для ведения бизнеса через интернет. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации Министерства цифровой трансформации Украины и бренда цифрового государства, передает корреспондент УНН.
"Мы хотим, чтоб в Украине было удобно открыть компанию, чтобы в Украине было удобно открыть счет в банке, не приезжая в нашу страну, получить ID-карточку в посольстве и была возможность вести здесь бизнес (удаленно – ред.)", - отметил Федоров.
По его словам, соответствующий законопроект уже разработан, кроме того, уже создана рабочая группа и подготовлен указ Президента.
Напомним, украинцы будут иметь портал и мобильное приложение "Действие", над которым работают в рамках создания бренда цифрового государства.