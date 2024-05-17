Федоров дал советы, как позаботиться об интернете на время отключений света

Вице-премьер-министр и глава Минцифры Михаил Федоров дал ряд советов, как позаботиться об устойчивом интернете на время отключений электроэнергии, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру, поэтому в энергосистеме Украины значительный дефицит. А доступ к интернету должен быть всегда, чтобы находиться на связи и продолжать работать и учиться", - отметил Федоров в Telegram.

Он обнародовал инфографику - три простых совета, как оставаться онлайн в экстренных ситуациях:

Загрузите карту "пунктов несокрушимости" в "Дія". Так вы всегда найдете ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или позвонить родным. Заходите в "Дія" и загружайте карту - с главного экрана приложения.

Подключитесь к интернет-провайдерам, которые используют технологии xPon. Это поможет иметь интернет до 72 часов во время блэкаутов. Проверьте, подключил ли ваш провайдер xPon, на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН. Если провайдер подключил xPon, купите повербанк и подключите его к роутеру.

Воспользуйтесь нацроумингом:

Отключите автовыбор сети: на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) - Оператор; на iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети. Найдите и выберите доступную сеть. Если подключиться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть. Проверьте возможность исходящего звонка, SMS

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