Федоров дал советы, как позаботиться об интернете на время отключений света

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  24297 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  119729 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  113204 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  112551 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  145832 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  60459 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  141198 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135518 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

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В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140123 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150111 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

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В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

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Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

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Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

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Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

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Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

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В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

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Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  204595 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  224452 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  425983 просмотра

Федоров дал советы, как позаботиться об интернете на время отключений света

Вице-премьер-министр Михаил Федоров дал советы по обеспечению стабильного доступа к интернету во время отключения электроэнергии.

Общество •   •  6887 просмотра
Федоров дал советы, как позаботиться об интернете на время отключений света

Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов

Спутниковые снимки показывают значительные повреждения аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму после недавних ракетных ударов. В частности можно увидеть уничтоженные самолеты и сгоревший склад горючего.

Война •   •  17006 просмотра
Опубликованы снимки над аэродромом Бельбек в оккупированном Крыму после ракетных ударов

В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

Значительная часть временно оккупированного Севастополя осталась без электричества после ночной атаки беспилотников, и на восстановление энергосистемы города понадобится около суток.

Общество •   •  28490 просмотра
В Севастополе частичный блэкаут после ночной атаки БПЛА

В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

Силы обороны сбили три вражеских беспилотника над Полтавской областью, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Война •   •  27200 просмотра
В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в серьезном состоянии в больнице Рузвельта в Банской Быстрице после 5-часовой операции после покушения на него, в результате которого в него стреляли с близкого расстояния.

Новости Мира •   •  24188 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в тыловых районах Украины из-за отсутствия в Украине средств противовоздушной обороны.

Война •   •  22836 просмотра
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Национальный банк Украины укрепил гривну на 14 копеек, установив официальный курс на уровне 39,4395 UAH/USD.

Экономика •   •  21093 просмотра
Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.

Война •   •  22962 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

Около 200-300 человек могут оставаться в Волчанске Харьковской области и близлежащих южных селах.

Общество •   •  20799 просмотра
В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины относительно установления штрафа, общественных работ, исправительных работ или ограничения свободы вместо лишения свободы за уклонение от призыва по мобилизации во время мобилизации с целью экономии государственных ресурсов и поддержания экономической активности.

политика •   •  23666 просмотра
В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы