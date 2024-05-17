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Федоров дав поради, як подбати про інтернет на час відключень світла

Федоров дав поради, як подбати про інтернет на час відключень світла

Київ • УНН

 • 73310 перегляди

Віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров надав поради щодо забезпечення стабільного доступу до інтернету під час відключення електроенергії.

Віцепрем'єр-міністр і голова Мінцифри Михайло Федоров дав низку порад, як подбати про стійкий інтернет на час відключень електроенергії, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру, тому в енергосистемі України значний дефіцит. А доступ до інтернету має бути завжди, щоб перебувати на звʼязку й продовжувати працювати та вчитися", - зазначив Федоров у Telegram.

Він оприлюднив інфографіку - три прості поради, як залишатися онлайн в екстрених ситуаціях:

  • Завантажте мапу "пунктів незламності" в "Дії". Так ви завжди знайдете найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зателефонувати рідним. Заходьте в "Дію" та завантажуйте мапу - з головного екрана застосунку.
  • Під'єднайтеся до інтернет-провайдерів, які використовують технології xPon. Це допоможе мати інтернет до 72 годин під час блекаутів. Перевірте, чи підключив ваш провайдер xPon, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо провайдер підключив xPon, купіть повербанк і підключіть його до роутера.
  • Скористайтеся нацроумінгом:
  1. Відключіть автовибір мережі: на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) - Оператор; на iOS: Параметри - Стільникові дані - Вибір мережі. 
  2. Знайдіть та виберіть доступну мережу. 
  3. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. 
  4. Перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS

Виключи кондиціонер: в «Укренерго» дали поради, як зменшити споживання електроенергії05.07.23, 16:15 • 471834 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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