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Федерер победил на 95 теннисном турнире в карьере

Федерер победил на 95 теннисном турнире в карьере

Киев • УНН

 • 9429 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер получил титул победителя теннисных соревнований категории АТР-500 с призовым фондом более 1,8 млн долл., который состоялся в Базеле, передает УНН со ссылкой на АТР.

19-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер (1 сеяный), в финале турнира в Базеле обыграл Хуана Мартина дель Потро (4) - 6:7 (6), 6:4, 6:3.

Таким образом, уроженец Базеля стал победителем 95-го турнира ATP в одиночном разряде и опередил по этому показателю чеха Ивана Лендла (94), который занимал второе место в истории мужского тенниса. Лидером является американец Джимми Коннорс (109), который выступал с 1972 по 1996 годы.

Стоит отметить, что 36-летний швейцарец выиграл семь титулов в году впервые с сезона-2007, когда победил на восьми турнирах с 16 сыгранных.

Добавим также, в сезоне 2017 Федерер победил на пяти турнирах ATP, а также стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.

Как сообщал УНН, Федерер обыграл Надаля в финале турнира в Шанхае.

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