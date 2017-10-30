Федерер победил на 95 теннисном турнире в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер получил титул победителя теннисных соревнований категории АТР-500 с призовым фондом более 1,8 млн долл., который состоялся в Базеле, передает УНН со ссылкой на АТР.
19-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер (1 сеяный), в финале турнира в Базеле обыграл Хуана Мартина дель Потро (4) - 6:7 (6), 6:4, 6:3.
Таким образом, уроженец Базеля стал победителем 95-го турнира ATP в одиночном разряде и опередил по этому показателю чеха Ивана Лендла (94), который занимал второе место в истории мужского тенниса. Лидером является американец Джимми Коннорс (109), который выступал с 1972 по 1996 годы.
Стоит отметить, что 36-летний швейцарец выиграл семь титулов в году впервые с сезона-2007, когда победил на восьми турнирах с 16 сыгранных.
Добавим также, в сезоне 2017 Федерер победил на пяти турнирах ATP, а также стал чемпионом Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона.
Как сообщал УНН, Федерер обыграл Надаля в финале турнира в Шанхае.