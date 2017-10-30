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Федерер тріумфував на 95 тенісному турнірі в кар'єрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Друга ракетка світу швейцарець Роджер Федерер здобув титул переможця тенісних змагань категорії АТР-500 з призовим фондом більше 1,8 млн дол., що відбувся в Базелі, передає УНН з посиланням на АТР.

19-разовий чемпіон турнірів Великого шолома Федерер (1 сіяний), в фіналі турніру в Базелі обіграв Хуана Мартіна дель Потро (4) - 6:7 (6), 6:4, 6:3.

Таким чином, уродженець Базелю став переможцем 95-го турніру ATP в одиночному розряді і випередив за цим показником чеха Івана Лендла (94), який займав друге місце в історії чоловічого тенісу. Лідером є американець Джиммі Коннорс (109), який виступав з 1972 по 1996 роки.

Варто відзначити, що 36-річний швейцарець виграв сім титулів в році вперше з сезону-2007, коли переміг на восьми турнірах з 16 зіграних.

Додамо також, у сезоні 2017 року Федерер переміг на п'яти турнірах ATP, а також став чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії та Вімблдону.

Як повідомляв УННФедерер обіграв Надаля у фіналі турніру в Шанхаї.

Українські Національні Новини

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