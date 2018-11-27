Федерация футбола сделала заявление о введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Федерация футбола Украины выступила с заявлением относительно принятия Верховной Радой Украины Закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", передает УНН.
"На данный момент от правоохранительных или иных органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не поступало никаких рекомендаций или оговорок об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или регионах страны, в том числе по проведению таких мероприятий в 10-ти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), на территории которых введено военное положение.
Также ФФУ не получала от УЕФА никаких оговорок о проведении на территории Украины в период действия военного положения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы", - говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте ФФУ.
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Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" №390/2018. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов.