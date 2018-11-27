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Федерація футболу зробила заяву щодо введення воєнного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Федерація футболу України виступила із заявою стосовно прийняття Верховною Радою України Закону "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", передає УНН.

"На даний момент від правоохоронних чи інших органів влади України до Федерації футболу України не надходило жодних рекомендацій чи застережень щодо обмеження проведення футбольних заходів у Києві чи регіонах країни, у тому числі щодо проведення таких заходів у 10-ти областях (Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській), на території яких введено воєнний стан.

Також ФФУ не отримувала від УЄФА жодних застережень щодо проведення на території України в період дії воєнного стану матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи", - йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті ФФУ.

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Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів.

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