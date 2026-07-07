Федерация футбола Франции обратится в прокуратуру из-за расистских высказываний в адрес Мбаппе
Киев • УНН
Федерация футбола Франции подаст заявление в прокуратуру из-за расистских высказываний парагвайской сенаторки в адрес Килиана Мбаппе. В федерации осудили дискриминацию и выразили поддержку капитану сборной.
Федерация футбола Франции (FFF) объявила, что обратится в прокуратуру после расистских высказываний сенатора Парагвая Селесте Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, пишет УНН.
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Скандал возник после матча, когда парагвайский сенатор назвала Мбаппе "дикарем" из-за того, что он не пожал руку вратарю. В ответ французский нападающий заявил, что она является "жалкой женщиной, недостойной должности".
Расистские высказывания сенатора Парагвая Селесте Амарильи, направленные против Килиана Мбаппе, являются абсолютно отвратительными и неприемлемыми. Как можно вести такую речь? Эти высказывания являются противоправными и осуждаемыми. Их необходимо преследовать здесь, как и везде. ФФФ подает заявление в прокуратуру с целью судебного преследования
В федерации также выразили полную поддержку Мбаппе и всем жертвам дискриминации.
Федерация выражает полную поддержку своему капитану, игрокам и, в целом, всем жертвам таких отвратительных высказываний. ФФФ, как никогда ранее, намерена бороться против расизма и любых форм дискриминации. Эти высказывания позорят тех, кто их совершает, и тех, кто их распространяет. Игроки сборной Франции представляют Францию, это нашу страну оскорбляют
Парагвайский сенатор назвала Мбаппе "дикарем, который даже не научился писать", форвард ответил06.07.26, 22:34 • 1486 просмотров