ФГИУ утвердил перечень объектов для подготовки к продаже в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Фонд государственного имущества определил перечень объектов большой приватизации, подлежащих подготовке к продаже в 2018 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.
Сообщается, что в перечень включено около 200 объектов различных отраслей, которые ФГИУ должен подготовить к приватизации.
"Это транспортные, химические машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и другие предприятия. Среди них - ЧАО "Президент-Отель", ПАО "Объединенная горно-химическая компания", Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство", государственные предприятия "Львовский государственный ювелирный завод" и "Винницкий завод "Кристалл", ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", государственное предприятие "Акваресурс", государственное предприятие "Новопокровский комбинат хлебопродуктов", - отметил глава Фонда Виталий Трубаров.
Он указал также, что значительное количество определенных предприятий на сегодняшний день находятся в управлении министерств и ведомств.
"Фонд заинтересован в том, чтобы они были в кратчайшие сроки переданы для приватизации, а также исключены из Закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Поскольку по этому закону остаются запрещенными к приватизации более половины объектов, включенных на подготовку к приватизации, что существенно снижает инвестиционный потенциал нашей страны", - отметил руководитель ФГИУ.
Напомним, Фонд госимущества утвердил предприятия под приватизацию в 2018 году.