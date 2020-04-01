Фаворов идет с руководящей должности в Нафтогазе: заявление

"Кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы "Нафтогаз". Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ВСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ВСО прекращается, а затем Нафтогаз адаптирует структуру к новым рыночным условиям и просматривает логику интеграции", - пояснили в Нафтогазе.

Отмечается, что интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшей трансформации НАК "Нафтогаз Украины", будет разделен на два дивизиона - по добыче и коммерческой деятельности; сейчас идет их формирование.

"Благодарю свою команду, весь коллектив Нафтогаза за этот удивительный опыт. Полтора года - не тот срок, за который стоит громко отчитываться. Да, мы удержали добычу газа, уменьшили производственные расходы. Но, на мой взгляд, главное, что удалось сделать - это перезагрузить функцию охраны труда и промышленной безопасности, инициировать на всех уровнях компании изменения в отношении к вопросам безопасного производства, ценности жизни. Хочу особо отметить вклад людей, которые работают непосредственно "на скважине". Тех, кто каждый день - даже в сегодняшние непростые дни - обеспечивает непрерывный добычу газа. Достойная оплата труда, безопасность и условия работы на производстве - всегда были фокусом в моей работе. Берегите себя!", - заявил Андрей Фаворов.

Лицо, которое временно замещает генерального директора АО "Укргаздобычи", - Александр Романюк, первый заместитель генерального директора, сообщили в компании.

Напомним, ранее наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлила контракт с главой НАК Андреем Коболев еще на 4 года - до 22 марта 2024 года.