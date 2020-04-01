Фаворов йде з керівної посади в Нафтогазі: заява

"Кадрові зміни відбуваються в межах продовження трансформації групи "Нафтогаз". Діяльність з видобутку та реалізації газу була об’єднана в один дивізіон на період дії ПСО (покладення спеціальних обов’язків). З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов'язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті. Дія ПСО припиняється, а відтак Нафтогаз адаптує структуру до нових ринкових умов та переглядає логіку інтеграції", - пояснили в Нафтогазі.

Зазначається, що інтегрований газовий бізнес, згідно з планами подальшої трансформації НАК "Нафтогаз України", буде розділений на два дивізіони – з видобування і комерційної діяльності; наразі триває їх формування.

"Дякую своїй команді, усьому колективу Нафтогазу за цей надзвичайний досвід. Півтора роки – не той термін, за який варто гучно звітувати. Так, ми втримали видобуток газу, зменшили виробничі витрати. Але, як на мене, головне, що вдалося зробити – це перезавантажити функцію охорони праці та промислової безпеки, ініціювати на всіх рівнях компанії зміни у ставленні до питань безпечного виробництва, цінності життя. Хочу особливо відзначити внесок людей, які працюють безпосередньо "на свердловині". Тих, хто щодня – навіть у сьогоднішні непрості дні – забезпечує безперервний видобуток газу. Гідна оплата праці, безпека і умови роботи на виробництві – завжди були фокусом у моїй роботі. Бережіть себе!", – заявив Андрій Фаворов.

Особа, яка тимчасово заміщує генерального директора АТ "Укргазвидобування", – Олександр Романюк, перший заступник генерального директора, повідомили у компанії.

Нагадаємо, раніше наглядова рада НАК "Нафтогаз" продовжила контракт з головою НАК Андрієм Коболєвим ще на 4 роки - до 22 березня 2024 року.