Фавориты Евровидения без штанов пели о тракторе и путине: что стоит знать о группе Let 3 и песне "Mama ŠČ!"

Для участников от Хорватии выход в финал стал своего рода прорывом, ведь представители страны не попадали в финал конкурса пять лет подряд. Но группа Let 3 с самого начала сделала все, чтобы привлечь внимание.

Песня "Mama ŠČ!"

На первый взгляд текст песни "Mama ŠČ!" может показаться лишённым какого-то глубокого смысла, но если учесть современные реалии в мире, то вполне логично прослеживается аллегорическая сатира на путина и лукашенко.

Приводим сокращенный перевод текста песни:

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трайна-нина, армагедон, нянька, щ!



Мама любила ублюдка!

Мама любила ублюдка, щ!

Мама любила ублюдка!

Трайна-нина, армагедон, нянька.

(…)

Мама, мама, мама, я пойду играть.

Мама, я иду на войну.

Этот маленький психопат, война, война.

Злой маленький психопат,

Крокодиловый психопат, война, война.

Мама, я иду на войну.

(…)

Мама, мама, мама

Этот маленький психопат,

Маленький гадкий психопат, война, война.

Крокодиловый психопат.

Мама, я иду на войну.

Собственно выводы, которые напрашиваются сами собой, подтвердили и участники группы – они объяснили, что композиция является сатирическим ответом на агрессию россии против Украины. Также они стремились высмеять жажду диктаторов к власти.

Группа Let 3

Переводится название группы как «Рейс 3». Группа была основана в хорватском городе Риека в 1987 году. Фронтмены — Дамир «Мрле» Мартинович и Зоран «Прля» Проданович.

С самого основания группа ориентировалась на эпатажность и провокативность. Ребята не стеснялись выступать почти полностью обнаженными и критиковать традиционные ценности. Также они поддерживают права женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.

Выступлению на Евровидении предшествовала победа в хорватском конкурсе Dora 2023, который является национальным этапом отбора на европейский конкурс. Интересно, что на отборе группа опередила второго участника на 120 баллов – продемонстрировав более чем убедительную победу.

Тогда участники группы выступали на сцене в красочных костюмах, которые одновременно напоминали офицерские мундиры. Также во время выступления один из них вынес на сцену муляжи ракет.

Выступление в полуфинале Евровидения

От выступления группы, конечно, ожидали многого. Но, кажется, ребята даже превзошли ожидания публики. На сцену некоторые участники Let 3 вышли в юбках, а в конце выступления некоторые из них остались практически в одном нижнем белье. На сцене присутствовал и антагонист с муляжами двух ракет.

Кто еще вышел в финал конкурса по результатам первого полуфинала читайте по ссылке.