Фавориты Евровидения без штанов пели о тракторе и путине: что стоит знать о группе Let 3 и песне "Mama ŠČ!"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Хорватская группа Let 3 с композицией "Mama ŠČ!" стала одним из победителей первого полуфинала Евровидения 2023. УНН решил рассказать больше об эпатажных ребятах, которые поразили публику довольно откровенным выступлением.
Для участников от Хорватии выход в финал стал своего рода прорывом, ведь представители страны не попадали в финал конкурса пять лет подряд. Но группа Let 3 с самого начала сделала все, чтобы привлечь внимание.
Песня "Mama ŠČ!"
На первый взгляд текст песни "Mama ŠČ!" может показаться лишённым какого-то глубокого смысла, но если учесть современные реалии в мире, то вполне логично прослеживается аллегорическая сатира на путина и лукашенко.
Приводим сокращенный перевод текста песни:
Мама купила трактор, щ!
Мама купила трактор, щ!
Мама купила трактор.
Трайна-нина, армагедон, нянька, щ!
Мама любила ублюдка!
Мама любила ублюдка, щ!
Мама любила ублюдка!
Трайна-нина, армагедон, нянька.
(…)
Мама, мама, мама, я пойду играть.
Мама, я иду на войну.
Этот маленький психопат, война, война.
Злой маленький психопат,
Крокодиловый психопат, война, война.
Мама, я иду на войну.
(…)
Мама, мама, мама
Этот маленький психопат,
Маленький гадкий психопат, война, война.
Крокодиловый психопат.
Мама, я иду на войну.
Собственно выводы, которые напрашиваются сами собой, подтвердили и участники группы – они объяснили, что композиция является сатирическим ответом на агрессию россии против Украины. Также они стремились высмеять жажду диктаторов к власти.
Группа Let 3
Переводится название группы как «Рейс 3». Группа была основана в хорватском городе Риека в 1987 году. Фронтмены — Дамир «Мрле» Мартинович и Зоран «Прля» Проданович.
С самого основания группа ориентировалась на эпатажность и провокативность. Ребята не стеснялись выступать почти полностью обнаженными и критиковать традиционные ценности. Также они поддерживают права женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.
Выступлению на Евровидении предшествовала победа в хорватском конкурсе Dora 2023, который является национальным этапом отбора на европейский конкурс. Интересно, что на отборе группа опередила второго участника на 120 баллов – продемонстрировав более чем убедительную победу.
Тогда участники группы выступали на сцене в красочных костюмах, которые одновременно напоминали офицерские мундиры. Также во время выступления один из них вынес на сцену муляжи ракет.
Выступление в полуфинале Евровидения
От выступления группы, конечно, ожидали многого. Но, кажется, ребята даже превзошли ожидания публики. На сцену некоторые участники Let 3 вышли в юбках, а в конце выступления некоторые из них остались практически в одном нижнем белье. На сцене присутствовал и антагонист с муляжами двух ракет.
Кто еще вышел в финал конкурса по результатам первого полуфинала читайте по ссылке.