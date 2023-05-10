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Фаворити Євробачення без штанів співали про трактор і путіна: що варто знати про гурт Let 3 та пісню "Mama ŠČ!"

Київ • УНН

 • 9608989 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Хорватський гурт Let 3 з композицією "Mama ŠČ!" став одним з переможців першого півфіналу Євробачення 2023. УНН вирішив розповісти більше про епатажних хлопців, які вразили публіку доволі відвертим виступом.

Для учасників від Хорватії вихід до фіналу став свого роду проривом, адже представники країни не потрапляли до фіналу конкурсу п’ять років поспіль. Але гурт Let 3 з самого початку зробив усе аби привернути увагу.

Пісня "Mama ŠČ!"

На перший погляд текст пісні "Mama ŠČ!" може видатися позбавленим якогось глибокого змісту, але якщо врахувати сучасні реалії в світі, то цілком логічно простежується алегорична сатира на путіна та лукашенка.

Наводимо скорочений переклад тексту пісні:

Мама купила трактор, щ!
Мама купила трактор, щ!
Мама купила трактор.
Трaйна-ніна, армагедон, нянька, щ!
(повтор)
Мама кохала виродка, щ!
Мама кохала виродка, щ!
Мама кохала виродка!
Трaйна-ніна, армагедон, нянька.
(…)
Мама, мама, мама, я піду грати.
Мама, я йду на війну.
Цей маленький психопат, війна, війна.
Злий маленький психопат,
Крокодилячий психопат, війна, війна.
Мамо, я йду на війну.
(…)
Мама, мама, мама
Цей маленький психопат,
Маленький бридкий психопат, війна, війна.
Крокодилячий психопат.
Мамо, я йду на війну.

Власне висновки, що напрошуються самі собою, підтвердили і учасники гурту – вони пояснили, що композиція є сатиричною відповіддю на агресію росії проти України. Також вони прагнули висміяти жагу диктаторів до влади.

Гурт Let 3

Перекладається назва гурту, як «Рейс 3». Гурт був заснований у хорватському місті Рієка 1987 року. Фронтмени — Дамір «Мрле» Мартинович і Зоран «Прля» Проданович.

Від самого заснування гурт орієнтувався на епатажність та провокативність. Хлопці не соромилися виступати майже повністю оголеними та критикувати традиційні цінності. Також вони підтримують права жінок та представників ЛГБТ-спільноти.

Виступу на Євробаченні передувала перемога у хорватському конкурсі Dora 2023, що є національним етапом відбору до європейського конкурсу. Цікаво, що на відборі гурт випередив другого учасника на 120 балів – продемонструвавши більш ніж переконливу перемогу.

Тоді учасники гурту виступали на сцені в барвистих костюмах, які одночасно нагадували офіцерські мундири. Також під час виступу один з них виніс на сцену муляжі ракет.

Виступ у півфіналі Євробачення

Від виступу гурту, звісно, очікували багато. Але, здається, хлопці навіть перевершили очікування публіки. На сцену деякі учасники Let 3 вийшли у спідницях, а наприкінці виступу дехто з них залишився практично у самому спідньому. На сцені був присутній і антагоніст з муляжами двох ракет.

Хто ще вийшов до фіналу конкурсу за результатами першого півфіналу читайте за посиланням.

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