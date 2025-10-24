FAVBET Tech: «Налоги IT-бизнеса превращаются в тысячи дронов и стабильные выплаты в тылу»

$41.900.14
48.550.18
ukenru
Эксклюзив
12:47 • 5358 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 8022 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 10221 просмотра
Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
07:57 • 20734 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 55166 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 25429 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 19365 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21722 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31567 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29910 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 29999 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 33365 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога07:48 • 32632 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 18450 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 22936 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 5364 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 13440 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 14475 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 55167 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 55698 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 1238 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 18701 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 33623 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 28882 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 32907 просмотра
FAVBET Tech: «Налоги IT-бизнеса превращаются в тысячи дронов и стабильные выплаты в тылу»

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Налоговых платежей FAVBET Tech в 2025 году достаточно для закупки более чем 20 тысяч беспилотников.

FAVBET Tech: «Налоги IT-бизнеса превращаются в тысячи дронов и стабильные выплаты в тылу»

За девять месяцев 2025 года украинская IТ-компания FAVBET Tech перечислила в государственный бюджет более 650 млн грн налогов — почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.  Несмотря на военные риски, компания сохраняет положительную динамику и стабильно входит в число крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City".

В FAVBET Tech отмечают: своевременная уплата налогов со стороны IТ-бизнеса напрямую усиливает оборону и социальные выплаты — от закупки беспилотников до зарплат учителям и медикам.

Эквивалент 650 млн грн, уплаченных FAVBET Tech, — это десятки тысяч единиц техники. В зависимости от модели, речь может идти примерно о более чем 20 тысячах FPV-дронов или свыше 40 тысяч антидроновых ружей.

Налоги так же обеспечивают стабильные выплаты в тылу. Согласно правительственным планам, с 1 января ожидается повышение окладов в учреждениях высшего образования примерно на 50%. Если взять ориентировочные суммы, то эквивалент 650 млн грн — это возможность в течение года выплачивать повышенную зарплату более чем 3000 преподавателям.

"Когда мы говорим об уплаченных налогах, речь идёт о конкретных возможностях государства: дроны для разведки и ударов, средства противодействия вражеским БПЛА, подготовка подразделений. И в то же время — о стабильных выплатах людям в тылу. Обязанность любого IТ-бизнеса сегодня — работать эффективно, инвестировать в технологии и честно выполнять обязательства перед страной", — отметил СЕО FAVBET Tech Артём Скрипник.

По словам CEO, кроме своей основной деятельности, FAVBET Tech также развивает несколько милитарных направлений — от усовершенствования FPV-дронов и систем на основе искусственного интеллекта до подготовки подразделений, противодействующих вражеским беспилотникам. В компании подчёркивают, что целью этих усилий является обеспечение украинских военных технологическим преимуществом на поле боя.

FAVBET Tech — украинская IТ-компания с главным офисом в Киеве, резидент "Дія.City", участник отраслевых инициатив и партнёр ключевых технологических событий, включая Lviv IT Arena 2025. С 2025 года компания стала сооснователем AI-комитета Ассоциации "ІТ Ukraine" и усилила сотрудничество с подразделениями Сил безопасности и обороны Украины в области AI-разведки.

Лилия Подоляк

