Favbet Tech на ICE Barcelona 2025: технологические прорывы в сфере iGaming.

ukenru
Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
07:05 • 79248 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 117554 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 173171 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 159849 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 160617 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 150180 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 194317 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 302975 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 176143 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 163893 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Харьков атаковали вражеские БпЛА: есть попадания

Харьков атаковали вражеские БпЛА: есть попадания

16 февраля, 23:46 • 105965 просмотра
Делегации россии и США встретятся в Саудовской Аравии во вторник

Делегации россии и США встретятся в Саудовской Аравии во вторник

17 февраля, 02:19 • 50313 просмотра
В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

03:56 • 109616 просмотра
В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

05:10 • 60878 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 44216 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 44216 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 145824 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 183504 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 302975 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 233537 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 103218 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 173171 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 131880 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 158447 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 155768 просмотра
Актуальное
Favbet Tech на ICE Barcelona 2025: технологические прорывы в сфере iGaming.

Favbet Tech на ICE Barcelona 2025: технологические прорывы в сфере iGaming.

Киев  •  УНН

 • 7659 просмотра

Read in English

Favbet Tech на ICE Barcelona 2025: технологические прорывы в сфере iGaming

ICE Barcelona - крупнейшее международное мероприятие в сфере iGaming, которое ежегодно собирает ведущих руководителей, разработчиков и инноваторов отрасли. В 2025 году выставка впервые за 11 лет вернулась из Лондона в Барселону, установив новые рекорды по количеству участников и посетителей. Команда FAVBET Tech присутствовала на всех трех днях мероприятия (20-22 января) и подготовила традиционный обзор самых актуальных трендов и технологических новинок.

Image

Photo: Clarion Gaming

AI и машинное обучение: Персонализация как ключ к вовлеченности

Искусственный интеллект уже давно играет важную роль в игорном бизнесе, однако в 2025 году его функционал значительно расширился. Если раньше AI использовали в основном для управления рисками и борьбы с мошенничеством, то теперь он становится движущей силой персонализации игрового опыта.

На ICE 2025 были представлены инновационные решения, позволяющие операторам в реальном времени анализировать поведение игроков и предлагать им не просто коэффициенты, а целые игровые сценарии. Например, нейросети адаптируют интерфейс платформы под предпочтения пользователя, предоставляя доступ к наиболее релевантным функциям.

Кроме того, AI-аналитика для live-форматов позволяет прогнозировать изменения коэффициентов и моделировать наиболее вероятные сценарии матчей. Это открывает перед операторами возможность создавать динамичные линии и обеспечивать игрокам уникальный игровой опыт в реальном времени.

Web3 и блокчейн: От прозрачности к новым возможностям

Одной из главных тенденций ICE 2025 стало использование блокчейна для повышения прозрачности игорного процесса. Если еще год назад эту технологию рассматривали как перспективную, то сейчас она активно внедряется в функциональные продукты.

На выставке особое внимание привлекли децентрализованные платформы, работающие напрямую между игроком и оператором без посредников. Это позволяет совершать мгновенные платежи, снижать комиссии и повышать уровень доверия пользователей.

Еще одним интересным нововведением стали NFT-программы лояльности. Они позволяют игрокам получать уникальные цифровые активы за активность на платформе. Например, VIP-пользователи могут обладать NFT-аватарами, открывающими доступ к эксклюзивным бонусам и турнирам.

Технологии ответственной игры: Умный контроль вместо ограничений

Ответственная игра становится ключевой темой для операторов во всем мире, и ICE 2025 продемонстрировала новые подходы к ее внедрению. Одним из самых интересных решений стали AI-модели, позволяющие определять признаки лудомании еще на ранних стадиях. Они анализируют поведенческие паттерны игроков и, в случае выявления рисков, могут рекомендовать индивидуальные ограничения или напоминания об ответственном подходе к игре.

Также на выставке презентовали автоматизированные системы самоконтроля, позволяющие игрокам самостоятельно устанавливать лимиты на депозиты, продолжительность сессий и расходы. Это способствует повышению уровня защиты от неконтролируемых расходов.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник отметил, что украинский рынок активно интересуется такими технологиями, поскольку они позволяют эффективно балансировать между ответственной игрой и качественным пользовательским опытом: "Команда Favbet Tech уже сейчас работает над решениями на базе AI, которые позволят нам более гибко заботиться о благополучии пользователей наших платформ без ущерба игровому опыту".

FinTech в гейминге: Скорость и безопасность финансовых операций

Игорный бизнес тесно интегрируется с финансовыми технологиями, и ICE 2025 продемонстрировала дальнейшее развитие этой тенденции. Основной акцент делается на ускорение и безопасность платежей.

Среди главных новинок — платежные решения с биометрической аутентификацией, позволяющие осуществлять депозиты и выводить средства с помощью распознавания лица или отпечатка пальца. Это значительно снижает риск мошенничества и предотвращает использование посторонних платежных данных.

Еще одна весомая инновация - AI-алгоритмы для мгновенных выплат. Они автоматически проверяют транзакции на соответствие регуляторным требованиям, сокращая время обработки заявок с нескольких часов до нескольких минут.

Киберспорт: Бум интерактивных технологий

Киберспорт продолжает стремительно развиваться, и ICE 2025 подтвердила его важность для iGaming-индустрии. Среди главных трендов — аналитические платформы, собирающие статистику киберспортивных турниров в реальном времени и генерирующие уникальные коэффициенты.

Также приобретают популярность интегрированные стриминговые решения, позволяющие пользователям делать live-прогнозы прямо во время просмотра матчей. В FAVBET Tech отмечают, что этот подход добавляет новое измерение в игру, делая прогнозы еще более динамичными.

Геймификация тоже остается важным фактором вовлечения. Интерактивные квесты, бонусы за серии выигрышей и персонализированные миссии создают увлекательный игровой процесс, что значительно повышает уровень удержания пользователей.

Украинский iGaming на глобальной арене на глобальной арене

По словам Артема Скрипника, присутствие украинских компаний на ICE растет, но до сих пор остается относительно скромным по мировым меркам:

"Украина имеет технологии, имеет таланты, но одновременно имеет войну, которая значительно ограничивает возможности украинских компаний. Впрочем, даже это не мешает нашим бизнесам ежегодно презентовать инновации и заключать партнерства с мировыми лидерами индустрии. Уверен, что со временем роль Украины на мировом рынке iGaming будет только расти".

Для FAVBET Tech ICE 2025 стала возможностью подтвердить правильность собственного технологического вектора и убедиться, что украинские компании способны конкурировать на международном уровне. Уже несколько лет FAVBET Tech активно внедряет AI-алгоритмы для персонализации пользовательского опыта и развивает инструменты ответственной игры, утверждая свою роль как одного из ключевых игроков на рынке лицензионных развлечений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
ukrainaУкраина
londonЛондон

Обратиться по вопросам размещения рекламы