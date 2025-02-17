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15 березня, 19:03 • 119389 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178667 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144499 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136435 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116084 перегляди

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15 березня, 11:23 • 107265 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102721 перегляди

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Favbet Tech на ICE Barcelona 2025: технологічні прориви у сфері iGaming

Favbet Tech на ICE Barcelona 2025: технологічні прориви у сфері iGaming

Київ • УНН

 • 21071 перегляди

Favbet Tech на ICE Barcelona 2025: технологічні прориви у сфері iGaming.

ICE Barcelona - найбільший міжнародний захід у сфері iGaming, який щороку збирає провідних керівників, розробників та інноваторів галузі. У 2025 році виставка вперше за 11 років повернулася з Лондона до Барселони, встановивши нові рекорди за кількістю учасників та відвідувачів. Команда FAVBET Tech була присутня на всіх трьох днях заходу (20-22 січня) та підготувала традиційний огляд найактуальніших трендів і технологічних новинок.

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Photo: Clarion Gaming

AI та машинне навчання: Персоналізація як ключ до залученості

Штучний інтелект уже давно відіграє важливу роль у гральному бізнесі, однак у 2025 році його функціонал значно розширився. Якщо раніше AI використовували здебільшого для управління ризиками та боротьби з шахрайством, то тепер він стає рушійною силою персоналізації ігрового досвіду.

На ICE 2025 були представлені інноваційні рішення, що дозволяють операторам у реальному часі аналізувати поведінку гравців та пропонувати їм не просто коефіцієнти, а цілі ігрові сценарії. Наприклад, нейромережі адаптують інтерфейс платформи під уподобання користувача, надаючи доступ до найбільш релевантних функцій.

Окрім цього, AI-аналітика для live-форматів дає змогу прогнозувати зміни коефіцієнтів та моделювати найімовірніші сценарії матчів. Це відкриває перед операторами можливість створювати динамічні лінії і забезпечувати гравцям унікальний ігровий досвід у реальному часі.

Web3 та блокчейн: Від прозорості до нових можливостей

Однією з головних тенденцій ICE 2025 стало використання блокчейну для підвищення прозорості грального процесу. Якщо ще рік тому цю технологію розглядали як перспективну, то зараз вона активно впроваджується у функціональні продукти.

На виставці особливу увагу привернули децентралізовані платформи, що працюють напряму між гравцем і оператором без посередників. Це дозволяє здійснювати миттєві платежі, знижувати комісії та підвищувати рівень довіри користувачів.

Ще одним цікавим нововведенням стали NFT-програми лояльності. Вони дають змогу гравцям отримувати унікальні цифрові активи за активність на платформі. Наприклад, VIP-користувачі можуть володіти NFT-аватарами, що відкривають доступ до ексклюзивних бонусів і турнірів.

Технології відповідальної гри: Розумний контроль замість обмежень

Відповідальна гра стає ключовою темою для операторів у всьому світі, і ICE 2025 продемонструвала нові підходи до її впровадження. Одним із найцікавіших рішень стали AI-моделі, що дозволяють визначати ознаки лудоманії ще на ранніх стадіях. Вони аналізують поведінкові патерни гравців і, у разі виявлення ризиків, можуть рекомендувати індивідуальні обмеження або нагадування про відповідальний підхід до гри.

Також на виставці презентували автоматизовані системи самоконтролю, що дозволяють гравцям самостійно встановлювати ліміти на депозити, тривалість сесій та витрати. Це сприяє підвищенню рівня захисту від неконтрольованих витрат.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник відзначив, що український ринок активно цікавиться такими технологіями, оскільки вони дають змогу ефективно балансувати між відповідальною грою та якісним користувацьким досвідом: "Команда Favbet Tech уже зараз працює над рішеннями на базі AI, які дозволять нам більш гнучко дбати про добробут користувачів наших платформ без шкоди ігровому досвіду".

FinTech у геймінгу: Швидкість та безпека фінансових операцій

Гральний бізнес тісно інтегрується з фінансовими технологіями, і ICE 2025 продемонструвала подальший розвиток цієї тенденції. Основний акцент робиться на прискорення та безпеку платежів.

Серед головних новинок - платіжні рішення з біометричною автентифікацією, що дають змогу здійснювати депозити та виводити кошти за допомогою розпізнавання обличчя чи відбитка пальця. Це значно знижує ризик шахрайства та запобігає використанню сторонніх платіжних даних.

Ще одна вагома інновація - AI-алгоритми для миттєвих виплат. Вони автоматично перевіряють транзакції на відповідність регуляторним вимогам, скорочуючи час обробки заявок із кількох годин до кількох хвилин.

Кіберспорт: Бум інтерактивних технологій

Кіберспорт продовжує стрімко розвиватися, і ICE 2025 підтвердила його важливість для iGaming-індустрії. Серед головних трендів - аналітичні платформи, що збирають статистику кіберспортивних турнірів у реальному часі та генерують унікальні коефіцієнти.

Також набувають популярності інтегровані стрімінгові рішення, що дозволяють користувачам робити live-прогнози прямо під час перегляду матчів. У FAVBET Tech наголошують, що цей підхід додає новий вимір до гри, роблячи прогнози ще більш динамічними.

Гейміфікація теж залишається важливим фактором залучення. Інтерактивні квести, бонуси за серії виграшів та персоналізовані місії створюють захопливий ігровий процес, що значно підвищує рівень утримання користувачів.

Український iGaming на глобальній арені

За словами Артема Скрипника, присутність українських компаній на ICE зростає, але досі залишається відносно скромною за світовими мірками:

"Україна має технології, має таланти, але водночас має війну, яка значно обмежує можливості українських компаній. Утім, навіть це не заважає нашим бізнесам щороку презентувати інновації та укладати партнерства зі світовими лідерами індустрії. Впевнений, що з часом роль України на світовому ринку iGaming тільки зростатиме".

Для FAVBET Tech ICE 2025 стала можливістю підтвердити правильність власного технологічного вектору та впевнитися, що українські компанії здатні конкурувати на міжнародному рівні. Уже кілька років FAVBET Tech активно впроваджує AI-алгоритми для персоналізації користувацького досвіду та розвиває інструменти відповідальної гри, утверджуючи свою роль як одного з ключових гравців на ринку ліцензійних розваг.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
ukrainaУкраїна
londonЛондон

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