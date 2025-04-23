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Favbet Tech на 2U Tech Forum: главные инсайты конференции об ИИ и инновациях

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

В Киеве состоялся 2U Tech Forum, где обсуждали будущее ИИ и цифровые трансформации. Favbet Tech приняла участие в панельной дискуссии о развитии AI в Украине.

Favbet Tech на 2U Tech Forum: главные инсайты конференции об ИИ и инновациях
Фото: 2U Tech Forum

В Киеве прошёл 2U Tech Forum — отраслевое мероприятие для представителей технологического бизнеса и государственного сектора, которое собрало более 300 участников. Форум стал площадкой для обсуждения цифровой трансформации, инноваций и роли технологий в экономике Украины.

Одним из центральных событий стала панельная дискуссия "Будущее ИИ: государственная стратегия, опыт украинских компаний и мировые перспективы".

Фото: 2U Tech Forum
Фото: 2U Tech Forum

В дискуссии приняли участие Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации, Руслан Середюк (Chief Engineering Officer, ELEKS), Евгений Моспан (CIO, mono), Александр Краковецкий (CEO DevRain, CTO ДонорUA) и Дмитрий Прокопьев (ML/AI инженер, UCloud). Модератором выступил Артем Скрыпник, CEO FAVBET Tech.

Участники обсудили глобальные тренды развития искусственного интеллекта, его практическое внедрение в украинских компаниях и значимость государственной стратегии в этой сфере.

Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech
Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

Искусственный интеллект — это точка перемен. Украина имеет всё необходимое, чтобы войти в число мировых лидеров в этой сфере: таланты, амбиции, экспертизу. Задача государства и бизнеса — создать условия для масштабирования решений

— прокомментировал Артём Скрыпник.

Программа форума также включала выступления представителей власти, международного бизнеса и украинских компаний, которые представили практические кейсы внедрения цифровых инструментов и ИИ в бизнесе. Среди активностей — экспозона инноваций от более чем 10 украинских проектов, панельные дискуссии о регуляции ИИ, обмен опытом между стартапами и крупным бизнесом в формате Battle Generation, а также профильные нетворкинг-сессии.

Фото: Исполнительный директор Diia.City Union Валерия Кушнерчук
Фото: Исполнительный директор Diia.City Union Валерия Кушнерчук

Наша цель — не только говорить о технологиях, но и создавать реальные точки соприкосновения между бизнесом, государством и разработчиками. Именно благодаря таким событиям, как 2U Tech Forum, мы формируем экосистему, которая двигает отрасль вперед

— отмечают организаторы.
Фото: 2U Tech Forum
Фото: 2U Tech Forum

Favbet Tech — технологическая продуктовая компания, разрабатывающая инновационные решения для индустрии развлечений. По итогам прошлого года вошла в ТОП-50 крупнейших продуктовых IТ-компаний Украины по версии рейтинга DOU. Является активным участником украинского ИТ-сообщества, резидентом Diia.City и членом IT Ukraine Association. Совместно с Ассоциацией инициировала создание первого в Украине AI-комитета. Также входит в пятёрку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов Diia.City.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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