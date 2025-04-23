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Favbet Tech на 2U Tech Forum: Головні інсайти з конференції про АІ та інновації

Київ • УНН

 • 2088 перегляди

У Києві відбувся 2U Tech Forum, де обговорювали майбутнє ШІ та цифрові трансформації. Favbet Tech взяла участь в панельній дискусії щодо розвитку AI в Україні.

Favbet Tech на 2U Tech Forum: Головні інсайти з конференції про АІ та інновації
Фото: 2U Tech Forum

У Києві пройшов 2U Tech Forum — галузевий захід для представників технологічного бізнесу та державного сектору, який зібрав понад 300 учасників. Форум став майданчиком для обговорення цифрових трансформацій, інновацій та ролі технологій в економіці України.

Однією з центральних подій форуму стала панельна дискусія "Майбутнє ШІ: державна стратегія, досвід українських компаній та світові перспективи". 

Фото: 2U Tech Forum
Фото: 2U Tech Forum

До обговорення долучилися Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації, Руслан Середюк (Chief Engineering Officer, ELEKS), Євген Моспан (CIO, mono), Олександр Краковецький (CEO DevRain, СТО ДонорUA) та Дмитро Прокопʼєв (ML/AI інженер, UCloud). Модератором виступив Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech.

Учасники дискутували про глобальні тренди розвитку AI, практичне впровадження в українських компаніях та важливість державної стратегії у цій сфері.

Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech
Фото: Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

Штучний інтелект — це точка змін. Україна має все необхідне, щоби бути серед лідерів у цій сфері: і таланти, і амбіції. Завдання бізнесу та держави — створити умови для масштабування цих рішень

— коментує Артем Скрипник.

2U Tech Forum також включав виступи представників держави, міжнародного бізнесу та українських компаній, які презентували практичні рішення для впровадження цифрових інструментів і ШІ у бізнес. Серед активностей форуму була експозона з інноваціями від понад 10 українських проєктів, панельні дискусії з питань регуляції ШІ, обмін досвідом між стартапами та великими компаніями в межах дискусій Battle Generation, а також галузеві нетворкінг-сесії.

Фото: Виконавча директорка Diia.City Union Валерія Кушнерчук
Фото: Виконавча директорка Diia.City Union Валерія Кушнерчук

Наша мета — не лише говорити про технології, а й створювати реальні точки дотику між бізнесом, державою та розробниками. Саме завдяки таким подіям, як 2U Tech Forum, ми будуємо екосистему, що рухає галузь вперед

— кажуть організатори 2U Tech Forum.
Фото: 2U Tech Forum
Фото: 2U Tech Forum

FAVBET Tech спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. За підсумками минулого року Favbet Tech увійшов до 50 найбільших продуктових ІТ-компаній України за версією рейтингу DOU. Також компанія є активним учасником української IT-спільноти, резидентом Дія.City та частиною IT Ukraine Association, з якою разом створили перший в Україні комітет  за напрямком AI. Входить до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City".

Лілія Подоляк

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