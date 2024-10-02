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FAVBET продолжает поддерживать украинский баскетбол: Старт нового сезона мужской Суперлиги

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 10:50  •  759 просмотра

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Представлен новый формат чемпионата, партнеров и титульных спонсоров, а также презентован новый мяч Суперлиги.

1 октября 2024 года в 12:00 в UnitCity состоялось предсезонное медиамероприятие, посвященное старту сезона мужской Суперлиги 2024/25. Встреча объединила ведущих представителей украинского баскетбола, спонсоров и медиа, чтобы обсудить новый сезон, формат чемпионата, а также представить новых партнеров и титульных спонсоров.

Во время мероприятия спикеры поделились ключевыми новостями нового сезона. Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский рассказал о новом формате мужской Суперлиги и планах Национальной сборной Украины, акцентируя внимание на важности развития баскетбола даже в сложные времена: «Хочу поздравить всех со стартом нового сезона чемпионата Украины и поблагодарить партнеров, которые в эти трудные времена остаются с нами и помогают украинскому баскетболу. Игрокам и тренерам я желаю хороших игр, побольше побед и набранных очков. А всем нам успехов и скорейшей победы».

Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов подчеркнул роль компании как титульного спонсора Суперлиги, которая уже второй год подряд носит название «Суперлига FAVBET», а также анонсировал новое партнерство: «В прошлом сезоне FAVBET стал партнерами Федерации, национальной сборной и Суперлиги. Мы гордимся тем, что можем поддерживать развитие украинского баскетбола на таком высоком уровне и с радостью анонсируем расширение сотрудничества с ФБУ и спонсорство еще одного крупного чемпионата - Кубка Украины по баскетболу».

Своими ожиданиями от нового сезона поделился и Павел Буренко, один из самых результативных игроков прошлого сезона Суперлиги. По его мнению, конкуренция среди команд будет еще больше, а игроки - более мотивированными, чем когда-либо: «Ожидаю ожесточенной борьбы в каждом матче, будет один фаворит - это Днепр. Все остальные команды довольно ровно укомплектованы. В Суперлиге много интересной молодежи и у ребят будет прекрасная возможность в таком возрасте играть на этом уровне, играть с легионерами».

В ходе события также был презентован новый мяч Суперлиги. По словам представителя бренда Spalding Том Мурат, официальный мяч получил уникальный дизайн, специально созданный под украинский чемпионат. Всего компания изготовила 360 таких мячей.

Завершилось мероприятие торжественным розыгрышем новых мячей на баскетбольной площадке возле пресс-центра. Конкурс проводили Павел Буренко и амбассадор ФБУ Марк Куцевалов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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