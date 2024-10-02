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FAVBET продовжує підтримувати український баскетбол: Cтарт нового сезону чоловічої Суперліги

Київ • УНН

 • 15751 перегляди

Представлено новий формат чемпіонату, партнерів та титульних спонсорів, а також презентовано новий м'яч Суперліги.

1 жовтня 2024 року о 12:00 в UnitCity відбувся передсезонний медіазахід, присвячений старту сезону чоловічої Суперліги 2024/25. Зустріч об’єднала провідних представників українського баскетболу, спонсорів та медіа, щоб обговорити новий сезон, формат чемпіонату, а також представити нових партнерів та титульних спонсорів.

Під час заходу спікери поділилися ключовими новинами нового сезону. Генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський розповів про новий формат чоловічої Суперліги та плани Національної збірної України, акцентуючи увагу на важливості розвитку баскетболу навіть у складні часи: "Хочу привітати всіх зі стартом нового сезону чемпіонату України та подякувати партнерам, які в ці важкі часи залишаються з нами та допомагають українському баскетболу. Гравцям та тренерам я бажаю хороших ігор, побільше перемог та набраних очок. А всім нам успіхів та найскорішої перемоги".

Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов підкреслив роль компанії як титульного спонсора Суперліги, що вже другий рік поспіль носить назву "Суперліга FAVBET", а також анонсував нове партнерство: "Минулого сезону FAVBET став партнерами Федерації, національної збірної та Суперліги. Ми пишаємося тим, що можемо підтримувати розвиток українського баскетболу на такому високому рівні та з радістю анонсуємо розширення співпраці з ФБУ та спонсорство ще одного великого чемпіонату — Кубку України з баскетболу".

Своїми очікуваннями від нового сезону поділився й Павло Буренко, один з найрезультативніших гравців минулого сезону Суперліги. На його думку, конкуренція серед команд буде ще більшою, а гравці — мотивованішими, ніж будь-коли: "Очікую запеклої боротьби в кожному матчі, буде один фаворит — це Дніпро. Всі інші команди доволі рівно укомплектовані. В Суперлізі багато цікавої молоді і в хлопців буде чудова можливість в такому віці грати на цьому рівні, грати з легіонерами".

В ході події також було презентовано новий м’яч Суперліги. За словами представника бренду Spalding Том Мурат, офіційний м’яч отримав унікальний дизайн, спеціально створений під український чемпіонат. Всього компанія виготовила 360 таких м’ячів.

Завершився захід урочистим розіграшем нових м’ячів на баскетбольному майданчику біля прес-центру. Конкурс проводили Павло Буренко та амбасадор ФБУ Марк Куцевалов.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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