FAVBET - официальный спонсор "Футбол 360" на УПЛ ТВ
Киев • УНН
УПЛ ТВ запускает новый аналитический проект «Футбол 360» при поддержке FAVBET. Еженедельная программа будет предлагать глубокий анализ матчей УПЛ, еврокубков и топ-5 европейских чемпионатов.
Компания FAVBET продолжает поддержку качественного футбольного контента и становится официальным спонсором нового аналитического проекта УПЛ ТВ — "Футбол 360".
Каждое воскресенье "Футбол 360" будет подводить главные итоги футбольной недели, предлагая болельщикам глубокий анализ событий УПЛ, еврокубков, выступлений украинских легионеров, а также топ-5 европейских чемпионатов. В программе — детальные разборы матчей, ключевые моменты, экспертные дискуссии и эксклюзивный контент.
"Футбол 360 — это не просто обзор недели, а качественный аналитический продукт, который дает болельщикам глубокое понимание главных событий в мире футбола, — отмечает Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов, — Мы рады поддерживать этот проект и продолжать развивать футбольную аналитику в Украине вместе с УПЛ ТВ".
По словам руководителя УПЛ ТВ Максима Радченко, запуск "Футбол 360" — новый уровень развития спортивного вещания в Украине. Впервые в истории весь ключевой футбольный контент объединен в одном проекте: матчи Чемпионата Украины, сборных Украины, еврокубков и топ-5 европейских чемпионатов. Благодаря сотрудничеству с MEGOGO и Setanta этот формат позволит украинским болельщикам получать полную картину футбольного мира в удобном формате.
Для FAVBET поддержка "Футбол 360" — логичное продолжение многолетнего сотрудничества с украинским футболом. Компания системно поддерживает местные чемпионаты и клубы, а также инвестирует в создание качественного украиноязычного контента для болельщиков.