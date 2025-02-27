FAVBET - офіційний спонсор "Футбол 360" на УПЛ ТБ
Київ • УНН
УПЛ ТБ запускає новий аналітичний проєкт "Футбол 360" за підтримки FAVBET. Щотижнева програма пропонуватиме глибокий аналіз матчів УПЛ, єврокубків та топ-5 європейських чемпіонатів.
Компанія FAVBET продовжує підтримку якісного футбольного контенту та стає офіційним спонсором нового аналітичного проєкту УПЛ ТБ — "Футбол 360".
Щонеділі "Футбол 360" підбиватиме головні підсумки футбольного тижня, пропонуючи вболівальникам глибокий аналіз подій УПЛ, єврокубків, виступів українських легіонерів, а також топ-5 європейських чемпіонатів. У програмі — детальні розбори матчів, ключові моменти, експертні дискусії та ексклюзивний контент.
"Футбол 360 — це не просто огляд тижня, а якісний аналітичний продукт, який дає вболівальникам глибоке розуміння головних подій у світі футболу, — зазначає Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов. — Ми раді підтримувати цей проєкт і продовжувати розвивати футбольну аналітику в Україні разом із УПЛ ТБ".
За словами керівника УПЛ ТБ Максима Радченка, запуск "Футбол 360" — новий рівень розвитку спортивного мовлення в Україні. Вперше в історії весь ключовий футбольний контент об’єднано в одному проєкті: матчі Чемпіонату України, збірних України, єврокубків та топ-5 європейських чемпіонатів. Завдяки співпраці з MEGOGO та Setanta цей формат дозволить українським уболівальникам отримувати повну картину футбольного світу в зручному форматі.
Для FAVBET підтримка "Футбол 360" — логічне продовження багаторічної співпраці з українським футболом. Компанія системно підтримує місцеві чемпіонати та клуби, а також інвестує у створення якісного україномовного контенту для вболівальників.