FAVBET и Всеукраинская рекламная коалиция на Effie Awards наградили Укрзализныцю специальной наградой

24 ноября в Киеве прошла ежегодная церемония награждения Effie Awards. Специальную награду от Всеукраинской рекламной коалиции и от технологического партнера премии - компании FAVBET, - получила Укрзализныця, передает УНН.

Главный железнодорожный перевозчик страны получил награду "Лучшая поддержка украинцев" за кейс "Поезд к победе" - проект, которым отметил героические усилия украинцев на оккупированных территориях. Каждый из 7 вагонов был посвящен одному из регионов, страдающих от российской оккупации, и был расписан известными украинскими художниками. На сайте проекта также можно почитать и посмотреть истории несокрушимых жителей этих территорий.

"Для нас большая честь вместе с Всеукраинской рекламной коалицией вручить эту награду Укрзализныце - предприятию, которое с первых дней вторжения прилагает невероятные усилия для того, чтобы транспортные артерии страны продолжали работать. Мы отметили уникальной наградой именно Укрзализныцю, но от команды благодарим и другие компании, которые поддерживают украинцев и ВСУ в эти времена. Благодарны оргкомитету украинского Effie за возможность приобщиться к важнейшему событию на рекламно-коммуникационном рынке Украины", - рассказал Евгений Яценко, СОМ FAVBET.

Effie Awards - самая престижная маркетинговая премия в мире, которая отмечает наиболее эффективные рекламные и коммуникационные кампании. По итогам Effie Awards Ukraine ежегодно формируются национальные рейтинги эффективности коммуникационных агентств, рекламодателей и брендов Украины. Результаты украинской программы Effie также включают в международный рейтинг эффективности Effie Index.

Группа компаний FAVBET вместе с благотворительным фондом Favbet Foundation и сами продолжают активно поддерживать силы украинской обороны. Всего с начала большой войны ВСУ получили при содействии Favbet Foundation уже более 240 авто и 130 дронов различного типа, в том числе ударного. Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.