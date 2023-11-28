FAVBET и Всеукраинская рекламная коалиция на Effie Awards наградили Укрзализныцю специальной наградой
Киев • УНН
Специальную награду от Всеукраинской рекламной коалиции и от технологического партнера премии - компании FAVBET, - получила Укрзализныця
24 ноября в Киеве прошла ежегодная церемония награждения Effie Awards. Специальную награду от Всеукраинской рекламной коалиции и от технологического партнера премии - компании FAVBET, - получила Укрзализныця, передает УНН.
Главный железнодорожный перевозчик страны получил награду "Лучшая поддержка украинцев" за кейс "Поезд к победе" - проект, которым отметил героические усилия украинцев на оккупированных территориях. Каждый из 7 вагонов был посвящен одному из регионов, страдающих от российской оккупации, и был расписан известными украинскими художниками. На сайте проекта также можно почитать и посмотреть истории несокрушимых жителей этих территорий.
"Для нас большая честь вместе с Всеукраинской рекламной коалицией вручить эту награду Укрзализныце - предприятию, которое с первых дней вторжения прилагает невероятные усилия для того, чтобы транспортные артерии страны продолжали работать. Мы отметили уникальной наградой именно Укрзализныцю, но от команды благодарим и другие компании, которые поддерживают украинцев и ВСУ в эти времена. Благодарны оргкомитету украинского Effie за возможность приобщиться к важнейшему событию на рекламно-коммуникационном рынке Украины", - рассказал Евгений Яценко, СОМ FAVBET.
Effie Awards - самая престижная маркетинговая премия в мире, которая отмечает наиболее эффективные рекламные и коммуникационные кампании. По итогам Effie Awards Ukraine ежегодно формируются национальные рейтинги эффективности коммуникационных агентств, рекламодателей и брендов Украины. Результаты украинской программы Effie также включают в международный рейтинг эффективности Effie Index.
Группа компаний FAVBET вместе с благотворительным фондом Favbet Foundation и сами продолжают активно поддерживать силы украинской обороны. Всего с начала большой войны ВСУ получили при содействии Favbet Foundation уже более 240 авто и 130 дронов различного типа, в том числе ударного. Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.
FAVBET и Всеукраинская рекламная коалиция на Effie Awards наградили Укрзализныцю специальной наградой
Специальную награду от Всеукраинской рекламной коалиции и от технологического партнера премии - компании FAVBET, - получила Укрзализныця.
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