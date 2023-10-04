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Favbet Foundation подарили ноутбук 11-летнему Назару из Бахмута

Favbet Foundation подарили ноутбук 11-летнему Назару из Бахмута

Киев • УНН

 • 472076 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Favbet Foundation подарили ноутбук 11-летнему Назару из Бахмута. О нем парень просил в письме компании, которое написал после эвакуации из оккупированного города.

В письме Назара, которое он писал со своей мамой, говорится о детстве парня в прифронтовом Бахмуте, потере дома и эвакуации из оккупированного города в Кременчуг.

О том, что такое война, Назар узнал еще в трехлетнем возрасте. В 2015 году, когда ему было всего три года, за окном его комнаты летали ракеты и раздавались взрывы.

В 2022-м все повторилось, но уже гораздо ближе и страшнее. «Каждый день и ночь мы жили в подвале нашей многоэтажки, где мы обустроили место для сна и готовили еду на костре у дома, так как в тот момент уже не было ни света, газа и воды».

К счастью, семье Назара удалось уехать из города, но возвращаться ей уже некуда. Квартира семьи дотла выгорела от попадания снаряда, а девятиэтажка, в которой она находилась, почти разрушена.

Сейчас он живет в Кременчуге, учится в местной школе и занимается дзюдо в спортивном клубе «Легион», потому что стремится быть защитником и помощником для своей мамы. В город его семья приехала всего с двумя сумками, поэтому многих привычных вещей Назару до сих пор не хватает.

В письме Назар написал, что мечтает о компьютере, чтобы снова иметь возможность учиться и играть с друзьями, а его мама — работать. «Я очень люблю свою маму и хочу ей помочь во всем!», — написал мальчик.

В Favbet Foundation решили осуществить мечту Назара и отправили ему современный ноутбук LENOVO ThinkBook 15. Эта история настолько тронула команду фонда, что важно было передать юноше желанный гаджет, чтобы он мог как можно быстрее оставить воспоминания о войне позади.

«Назар, ты настоящий украинский козак — смелый и умный. Желаем тебе успехов в учебе и уверены, что тебя ждет счастливое будущее — только старайся. Спасибо, что заботишься о своих родных и помогаешь маме. Пусть наш подарок напоминает тебе о том, как важно помогать другим, потому что сила украинцев в единстве», — сказал куратор фонда Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году для развития спортивной и образовательной инфраструктуры для украинских детей. С началом полномасштабного вторжения фонд переориентировал более 90% своих проектов на обеспечение ВСУ и поддержку украинцев, пострадавших от войны.

Украинские Национальные Новости

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