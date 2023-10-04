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Favbet Foundation подарували ноутбук 11-річному Назару з Бахмута

Favbet Foundation подарували ноутбук 11-річному Назару з Бахмута

Київ • УНН

 • 472080 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Favbet Foundation подарували ноутбук 11-річному Назару з Бахмута. Про нього хлопець просив у листі до компанії, яке написав після евакуації з окупованого міста.

У листі Назара, яке він писав зі своєю мамою, ідеться про дитинство хлопця у прифронтовому Бахмуті, втрату домівки та евакуацію з окупованого міста у Кременчук.

Про те, що таке війна, Назар дізнався ще у трирічному віці. У 2015 році, коли йому було всього 3 роки, за вікном його кімнати літали ракети та лунали вибухи.

У 2022-му все повторилось, але вже набагато ближче та страшніше. «Кожного дня та ночі ми жили у підвалі нашої багатоповерхівки, де ми облаштували місце для сну та готували їжу на багатті біля будинку, бо в той момент вже не було ані світла, газу та води».

На щастя, родині Назара вдалося виїхати з міста, однак повертатись їй вже буде нікуди. Квартира сім’ї вщент вигоріла від влучання снаряда, а дев’ятиповерхівка, у якій вона знаходилась, майже зруйнована.

Зараз хлопець живе в Кременчуці, навчається у місцевій школі та займається дзюдо у спортивному клубі «Легіон», бо прагне бути захисником та помічником для своєї мами. До міста його родина приїхала всього з двома сумками, тому багатьох звичних речей Назару досі не вистачає.

У листі Назар написав, що мріє про комп’ютер, щоб знову мати змогу навчатись й грати з друзями, а його мама — працювати. «Я дуже люблю свою маму та хочу їй допомогти в усьому!» — написав хлопчик.

У Favbet Foundation вирішили здійснити мрію Назара та відправили йому сучасний ноутбук LENOVO ThinkBook 15. Ця історія настільки зворушила команду фонду, що важливо було передати хлопцю бажаний гаджет, щоб він міг якнайшвидше залишити спогади про війну позаду.

«Назаре, ти справжній український козак — сміливий та розумний. Бажаємо тобі успіхів у навчанні та впевнені, що на тебе чекає щасливе майбутнє — тільки старайся. Дякуємо, що дбаєш про своїх рідних та допомагаєш мамі. Нехай наш подарунок нагадує тобі про те, як важливо допомагати іншим, бо сила українців — у єдності», — сказав куратор фонду Favbet Foundation Євген Бондар.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році з метою розвитку спортивної та освітньої інфраструктури для українських дітей. З початком повномасштабного вторгнення фонд переорієнтував понад 90% своїх проєктів на забезпечення ЗСУ та підтримку українців, що постраждали від війни.

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