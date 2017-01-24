ФАО отнесла Украину к государствам, которые могут стать мировыми продовольственными донорами

"Согласно выводам ФАО, Украина отнесена к числу государств, которые в перспективе могут стать мировыми продовольственными донорами. При условии восстановления и развития оросительных систем, Украина будет иметь возможности для наращивания производства зерна до 100 млн т в год и для увеличения продовольствия в объемах, достаточных для 400- 500 млн человек", - сообщил Т.Кутовый по результатам рабочей поездки в Германию.

Напомним, во время рабочей поездки в Германию Т.Кутовый обсудил возможности расширения доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андриукайтисом.

Как сообщал УНН, в 2015/2016 маркетинговом году Украина поставила рекорд поэкспорту зерновых культур на внешние рынки. Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн тонн зерна, что на 13% больше предыдущего сезона.