ФАО віднесло Україну до держав, які можуть стати світовими продовольчими донорами

“Згідно висновків ФАО, Україну віднесено до числа держав, які в перспективі можуть стати світовими продовольчими донорами. За умови відновлення та розвитку зрошувальних систем, Україна матиме можливості для нарощування виробництва зерна до 100 млн т на рік та для збільшення продовольства в обсягах, достатніх для 400- 500 млн людей”, — повідомивТ.Кутовий за результатами робочої поїздки до Німеччини.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Німеччини Т.Кутовий обговорив можливості розширення доступу української аграрної продукції на ринок ЄС з комісаром ЄС з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Витянісом Андріукайтісом можливості під час зустрічі з єврокомісаром.

Як повідомляв УНН, у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки. Вперше за роки незалежності було експортовано понад 39 млн тонн зерна, що на 13% вище за попередній сезон.