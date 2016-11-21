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Фальсифицированную одежду известных марок изъяли в Одессе

Киев • УНН

 • 7449 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Одессе полицейские изъяли из незаконного оборота 700 единиц одежды с использованием товарных знаков известных мировых брендов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Фальсифицированную одежду известных марок изъяли в Одессе

Проавоохоронци провели санкционированные судом обыски в жилых, складских и производственных помещениях, а также в автотранспорте злоумышленников, которые организовали незаконный бизнес.

В результате была обнаружена одежда, незаконно маркированная знаками для товаров и услуг, права на которые принадлежат компаниям Boss, Nike, Adidas, Philipp Plein, Сhanel, Armani и Versace.

Также изъято 150 единиц швейного оборудования.

Изъятая из незаконного оборота одежду была направлена на экспертизу. В результате противоправной деятельности правообладателям был нанесен ущерб на 500 000 гривен.

По данному факту расследуется уголовное производство, начатое по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.229 Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Украинские Национальные Новости

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