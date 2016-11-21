Фальсифікований одяг відомих марок вилучили в Одесі

Проавоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у житлових, складських та виробничих приміщеннях, а також в автотранспорті зловмисників, які організували незаконний бізнес.

У результаті був виявлений одяг, незаконно маркований знаками для товарів та послуг, права на які належать компаніям Boss, Nike, Adidas, Philipp Plein, Сhanel, Armani та Versace.

Також вилучено 150 одиниць швейного обладнання.

Вилучений з незаконного обігу одяг було направлено на експертизу. В результаті протиправної діяльності правовласникам було завдано збитку на 500 тисяч гривень.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.