Facebook будет платить за создание видеоконтента
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Соцсеть Facebook планирует платить пользователям за созданный ими видеоконтент, передает УНН со ссылкой на Recode.
Facebook выдвигает несколько условий: обычный ролик продолжительностью не менее 90 секунд, а live-видео - не менее шести минут. Это связано с тем, что Facebook будет добавлять в ролики mid-roll-рекламу.
По данным издания, 45% вырученных средств соцсеть заберет себе, а 55% получат пользователи. Также компания ежемесячно будет выплачивать определенную сумму пользователям за определенное количество выпущенных роликов.
Как сообщал УНН, компания Google изменит свой поисковый алгоритм так, чтобы ссылка на фейковые новости и экстремистские высказывания не показывались.