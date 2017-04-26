Facebook платитиме за створення відеоконтенту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Соцмережа Facebook планує платити користувачам за створений ними відеоконтент, передає УНН з посиланням на Recode.
Facebook висуває кілька умов: звичайний ролик має тривати щонайменше 90 секунд, а live-відео — не менше шести хвилин. Це пов’язано з тим, що Facebook додаватиме в ролики mid-roll-рекламу.
За даними видання, 45% від виручених коштів соцмережа забере собі, а 55% отримають користувачі. Також компанія щомісяця виплачуватиме певну суму користувачам за певну кількість випущених роликів.
Як повідомляв УНН, компанія Google змінить свій пошуковий алгоритм так, щоб посилання на фейкові новини та екстремістські висловлювання не показувалися.