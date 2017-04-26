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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Facebook платитиме за створення відеоконтенту

Київ • УНН

 • 18602 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Соцмережа Facebook планує платити користувачам за створений ними відеоконтент, передає УНН з посиланням на Recode.

Facebook платитиме за створення відеоконтенту

Facebook висуває кілька умов: звичайний ролик має тривати щонайменше 90 секунд, а live-відео — не менше шести хвилин. Це пов’язано з тим, що Facebook додаватиме в ролики mid-roll-рекламу.

За даними видання, 45% від виручених коштів соцмережа забере собі, а 55% отримають користувачі. Також компанія щомісяця виплачуватиме певну суму користувачам за певну кількість випущених роликів.

Як повідомляв УНН, компанія Google змінить свій пошуковий алгоритм так, щоб посилання на фейкові новини та екстремістські висловлювання не показувалися.

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