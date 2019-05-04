Facebook намерен платить пользователям за просмотр рекламы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Криптовалюта социальной сети Facebook получит подкрепление наличными долларами и станет основой полноценной платежной системы, пишет The Wall Street Journal, сообщает УНН.
Не исключено, что соцсеть будет платить пользователям за просмотр рекламы и давать “кэшбэк” в криптовалюте.
Криптовалюта Facebook stablecoin разрабатывается в обстановке секретности. Впервые о ней мы услышали год назад, а первые детали появились только в конце февраля, когда проект был уже на продвинутой стадии. Сейчас журналисты WSJ узнали, что:
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- Проект криповалюты Facebook называется Project Libra.
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- Facebook уже провела переговоры с Visa, Mastercard и крупным оператором платежей First Data о привлечении 1 млрд долларов в качестве обеспечения токенов. Это должно резко ограничить типичные для криптовалют резкие колебания курса.
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- Facebook договаривается с десятками компаний интернет-торговли и мобильных платежных сервисов о приеме будущей криптовалюты. Некоторые из них также могут стать инвесторами.
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- Комиссии для продавцов в платежной системе Facebook будут ниже, чем типичные при процессинге кредитных карт 2–3%.
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- Обсуждается идея вознаграждать пользователей криптовалютой за просмотр рекламы, повлекший взаимодействие с контентом социальной сети или покупки на ее платформе. Система будет похожа на систему лояльности у обычных ритейлеров.
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Если проект Libra станет успешным, он подорвет выгодный операторам сегмент карточных платежей в электронном ритейле. Учитывая, что у Facebook 1,5 млрд человек дневной аудитории, он, скорее всего, станет и наиболее массовым в истории практическим применением криптовалюты, пишет WSJ.
Как стало известно ранее, Facebook заблокировал аккаунты ультраправых активистов в США.