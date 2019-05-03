Facebook заблокував акаунти ультраправих активістів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Соціальна мережа Facebook заблокувала облікові записи американського діяча, лідера радикальної організації "Нація ісламу" Луїса Фаррахана, американського ведучого радіо-шоу, теоретика-конспіролога Алекса Джонса і ще кількох ультраправих активістів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Керівництво соцмережі заявило, що ці особи займаються розпалюванням ненависті.
"У Facebook немає місця людям і організаціям, які поширюють ненависть... незалежно від ідеології", - йдеться в заяві прес-секретаря компанії.
Компанія не уточнила, які саме публікації стали причиною блокування. Алекс Джонс став відомим завдяки теорії, згідно з якою за терористичною атакою 11 вересня 2001 року стояла американська влада. Окрім того, він є автором теорії про постановочний характер масової стрілянини в школі Сенді-Хук.
Джонс з роздратуванням відреагував на дії Facebook, звинувативши соцмережу в "наклепі".
Іншого ультраправого коментатора Пола Джозефа Вотсона соцмережа звинуватила в расизмі і ісламофобії. Вотсон заявив, що не порушував правил Facebook.
Фаррахана, ветерана націоналістичного афроамериканського угруповання "Нація ісламу", давно звинувачують в антисемітизмі і афроамериканському сепаратизмі. Він ніяк не відреагував на дії Facebook.
Соцмережа заблокувала ще кількох відомих ультраправих активістів. Серед них - Пол Нелен, Лора Лумер і Майло Яннопулос.
Нагадаємо, Facebook видалила небажані публікації після терактів на Шрі-Ланці.