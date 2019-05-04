Facebook має намір платити користувачам за перегляд реклами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Криптовалюта соціальної мережі Facebook отримає підкріплення готівковими доларами і стане основою повноцінної платіжної системи, пише The Wall Street Journal, повідомляє УНН.
Не виключено, що соцмережа буде платити користувачам за перегляд реклами та давати “Кешбек” у криптовалюті.
Криптовалюта Facebook stablecoin розробляється в обстановці секретності. Вперше про неї ми почули рік тому, а перші деталі з’явилися тільки в кінці лютого, коли проект був вже на просунутій стадії. Зараз журналісти WSJ дізналися, що:
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- Проект кріповалюти Facebook називається Project Libra.
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- Facebook вже провела переговори з Visa, Mastercard і великим оператором платежів First Data щодо залучення 1 млрд доларів в якості забезпечення токенів. Це повинно різко обмежити типові для криптовалют різкі коливання курсу.
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- Facebook домовляється з десятками компаній інтернет-торгівлі і мобільних платіжних сервісів про прийом майбутньої криптовалюти. Деякі з них також можуть стати інвесторами.
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- Комісії для продавців в платіжній системі Facebook будуть нижче, ніж типові при процесінгу кредитних карт 2-3%.
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- Обговорюється ідея винагороджувати користувачів криптовалютою за перегляд реклами, що призвела до взаємодії з контентом соціальної мережі або купівлі на її платформі. Система буде схожа на систему лояльності у звичайних рітейлерів.
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Якщо проект Libra стане успішним, він підірве вигідний операторам сегмент карткових платежів в електронному рітейлі. Враховуючи, що у Facebook 1,5 млрд осіб денної аудиторії, він, швидше за все, стане і найбільш масовим в історії практичним застосуванням криптовалюти, пише WSJ.
Як стало відомо раніше, Facebook заблокував акаунти ультраправих активістів у США.