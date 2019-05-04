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Facebook має намір платити користувачам за перегляд реклами - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Криптовалюта соціальної мережі Facebook отримає підкріплення готівковими доларами і стане основою повноцінної платіжної системи, пише The Wall Street Journal, повідомляє УНН.

Не виключено, що соцмережа буде платити користувачам за перегляд реклами та давати “Кешбек” у криптовалюті.

Криптовалюта Facebook stablecoin розробляється в обстановці секретності. Вперше про неї ми почули рік тому, а перші деталі з’явилися тільки в кінці лютого, коли проект був вже на просунутій стадії. Зараз журналісти WSJ дізналися, що:

  • Проект кріповалюти Facebook називається Project Libra.
  • Facebook вже провела переговори з Visa, Mastercard і великим оператором платежів First Data щодо залучення 1 млрд доларів в якості забезпечення токенів. Це повинно різко обмежити типові для криптовалют різкі коливання курсу.
  • Facebook домовляється з десятками компаній інтернет-торгівлі і мобільних платіжних сервісів про прийом майбутньої криптовалюти. Деякі з них також можуть стати інвесторами.
  • Комісії для продавців в платіжній системі Facebook будуть нижче, ніж типові при процесінгу кредитних карт 2-3%.
  • Обговорюється ідея винагороджувати користувачів криптовалютою за перегляд реклами, що призвела до взаємодії з контентом соціальної мережі або купівлі на її платформі. Система буде схожа на систему лояльності у звичайних рітейлерів.

Якщо проект Libra стане успішним, він підірве вигідний операторам сегмент карткових платежів в електронному рітейлі. Враховуючи, що у Facebook 1,5 млрд осіб денної аудиторії, він, швидше за все, стане і найбільш масовим в історії практичним застосуванням криптовалюти, пише WSJ.

Як стало відомо раніше, Facebook заблокував акаунти ультраправих активістів у США.

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