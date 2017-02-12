Ф.Штайнмаер избран новым президентом Германии

Как сообщается, новым президентом ФРГ в воскресенье, 12 февраля, избранный 61-летний экс-министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

За его кандидатуру в первом туре голосования отдали свои голоса 931 делегат Федерального собрания.

Напомним, новый президент Германии будет выбирать Федеральное собрание в составе 1260 человек .