Ф.Штайнмаер избран новым президентом Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle
Как сообщается, новым президентом ФРГ в воскресенье, 12 февраля, избранный 61-летний экс-министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).
За его кандидатуру в первом туре голосования отдали свои голоса 931 делегат Федерального собрания.
Напомним, новый президент Германии будет выбирать Федеральное собрание в составе 1260 человек .