Ф.Штайнмаєр обраний новим президентом Німеччини

Як повідомляється, новим президентом ФРН у неділю, 12 лютого, обраний 61-річний екс-міністр закордонних справ країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

За його кандидатуру в першому турі голосування віддали свої голоси 931 делегат Федеральних зборів.

Нагадаємо, нового президента Німеччини обиратимуть Федеральні збори у складі 1260 осіб.