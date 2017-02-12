Ф.Штайнмаєр обраний новим президентом Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був обраний 12-м президентом країни, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle
Як повідомляється, новим президентом ФРН у неділю, 12 лютого, обраний 61-річний екс-міністр закордонних справ країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).
За його кандидатуру в першому турі голосування віддали свої голоси 931 делегат Федеральних зборів.
Нагадаємо, нового президента Німеччини обиратимуть Федеральні збори у складі 1260 осіб.