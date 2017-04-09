"Эвертон" прервал выигрышную серию "Лестера"

Уже на 1 минуте баталии Миральяс продрался с мячом пол поля и упал, однако его партнер Дэвис подхватил "сферу", и направил его в цель - 1:0. Не прошел и пяти минут, как Слимани реализовал контратаку гостей. На 10 минуте "лисы" повели благодаря изысканному удару с острого угла штрафной в исполнении Марка Олбрайтон.

Результативность первой половины не приходила и до перерыва "ириски" забили дважды ударами головой. В первый раз Лукаку отличился после подачи Росса Баркли, а дальше Ягелка вышел победителем в верховой дуэли при розыгрыше углового - 3:2.

Заключительное слово в матче было за "Эвертоном" - голеадор хозяев Р.Лукаку оформил дубль (4:2).

Стоит отметить результативность поединка - впервые с февраля 2011 года в игре АПЛ в первые десять минут забили три гола.

Заметим, что Крейг Шекспир получил первое поражение во главе главного тренера "Лестера". Кроме того, прервалась победная серия "лис" в чемпионате, которая достигала 5-ти игр.

Добавим, что в турнирной таблице "Эвертон" набрал 54 очка и догнал по данному показателю "Арсенал". "Лестер" с 36 баллами - 11-й.

Как сообщал УНН, дубль Е.Азара принес "Челси" победу над "Манчестер Сити" .