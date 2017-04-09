"Эвертон" прервал выигрышную серию "Лестера"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44540 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103408 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117482 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117164 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112935 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104552 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154183 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Эвертон" прервал выигрышную серию "Лестера"

"Эвертон" прервал выигрышную серию "Лестера"

Киев  •  УНН

 • 10488 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги в Ливерпуле местный "Эвертон" принимал действующего чемпиона "Лестер" на стадионе "Гудисон Парк", передает УНН со ссылкой на сайт "Эвертона".

Уже на 1 минуте баталии Миральяс продрался с мячом пол поля и упал, однако его партнер Дэвис подхватил "сферу", и направил его в цель - 1:0. Не прошел и пяти минут, как Слимани реализовал контратаку гостей. На 10 минуте "лисы" повели благодаря изысканному удару с острого угла штрафной в исполнении Марка Олбрайтон.

Результативность первой половины не приходила и до перерыва "ириски" забили дважды ударами головой. В первый раз Лукаку отличился после подачи Росса Баркли, а дальше Ягелка вышел победителем в верховой дуэли при розыгрыше углового - 3:2.

Заключительное слово в матче было за "Эвертоном" - голеадор хозяев Р.Лукаку оформил дубль (4:2).

Стоит отметить результативность поединка - впервые с февраля 2011 года в игре АПЛ в первые десять минут забили три гола.

Заметим, что Крейг Шекспир получил первое поражение во главе главного тренера "Лестера". Кроме того, прервалась победная серия "лис" в чемпионате, которая достигала 5-ти игр.

Добавим, что в турнирной таблице "Эвертон" набрал 54 очка и догнал по данному показателю "Арсенал". "Лестер" с 36 баллами - 11-й.

Как сообщал УНН, дубль Е.Азара принес "Челси" победу над "Манчестер Сити" .

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