"Евертон" перервав виграшну серію "Лестера"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У поєдинку 32-го туру англійської Прем'єр-ліги в Ліверпулі місцевий "Евертон" приймав чинного чемпіона "Лестер" на стадіоні "Гудісон Парк", передає УНН з посиланням на сайт "Евертона".
Вже на 1 хвилині баталії Кевін Міральяс продерся з м'ячем пів поля і впав, проте його партнер Девіс підхопив "сферу", і направив її у ціль – 1:0. Не пройшло і п'яти хвилин, як Іслам Слімані реалізував контратаку гостей. На 10 хвилині "лиси" повели завдяки вишуканому ударові з гострого кута штрафного у виконанні Марка Олбрайтона.
Результативність першої половини не спадала і до перерви "іриски" забили двічі ударами головою. Першого разу Ромелу Лукаку відзначився після подачі Росса Барклі, а далі Філ Ягелка вийшов переможцем у верховій дуелі при розіграші кутового – 3:2.
Заключне слово у матчі було за "Евертоном" – голеадор господарів Р.Лукаку оформив дубль (4:2).
Варто відзначити результативність поєдинку - вперше з лютого 2011 року в грі АПЛ в перші десять хвилин забили три голи.
Зауважимо, що Крейг Шекспір одержав першу поразку на чолі головного тренера "Лестера". Крім того, перервалась переможна серія "лисів" у чемпіонаті, яка сягала 5-ти ігор.
Додамо, що у турнірній таблиці "Евертон" набрав 54 очки і наздогнав за даним показником "Арсенал". "Лестер" з 36 балами – 11-й.
Як повідомляв УНН, дубль Е.Азара приніс "Челсі" перемогу над "Манчестер Сіті".