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Эвакуация из района Балаклеи может завершиться в ближайшие часы - ГосЧС

Эвакуация из района Балаклеи может завершиться в ближайшие часы - ГосЧС

Киев  •  УНН

 • 8235 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Эвакуация людей из района города Балаклея Харьковской области, где произошел взрыв, может завершиться в ближайшие часы. Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Украины Петр Коротинский, передает корреспондент УНН.

"Я думаю, что эвакуация закончится в ближайший час. Потому что это процесс контролируемый. Кроме того, вы же понимаете, что нужно проверить,  не остался ли где-то кто-то. Это довольно хлопотная и ответственная работа. Мы ожидаем, что в ближайшие несколько часов эвакуация населения будет завершена. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация ", - сказал П.Коротинский.

Также он отметил, что эвакуация проводится планово.

"То есть определяется зона возможного поражения, от того, что там хранится и что может вылететь за пределы этого объекта, и соответственно определяется количество населения. Я хочу подчеркнуть, что эти решения принимаются непосредственно там", - добавил он.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос  сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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