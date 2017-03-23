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Евакуація з району Балаклії може завершитися в найближчі години - ДСНС

Евакуація з району Балаклії може завершитися в найближчі години - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Евакуація людей з району міста Балаклія Харківської області, де стався вибух, може завершитися в найближчі години. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Петро Коротинський, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, що евакуація закінчиться найближчої години. Тому що це процес контрольований. Окрім того, ви ж розумієте, що потрібно перевірити, чи десь хтось не залишився. Це досить клопітка і відповідальна робота. Ми очікуємо, що в найближчі декілька годин евакуація населення буде завершена. В залежності від того, як буде розвиватися ситуація" - сказав П.Коротинський.

Також він зазначив, що евакуація проводиться планово.

"Тобто визначається зона можливого ураження, від того, що там зберігається і що може вилетіти за межі цього об'єкта, і відповідно визначається кількість населення. Я хочу підкреслити, що ці рішення приймаються безпосередньо там", - додав він.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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