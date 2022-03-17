Эвакуация из Донецкой области: в безопасное место из Угледара и Авдеевки вывезли более 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня в Донецкой области из Угледара и Авдеевки вывезли в безопасное место более 200 человек. Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
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"Продолжаем организованно эвакуировать гражданских из прифронтовых городов. Сегодня вывезли в безопасное место 209 человек: 183 из Угледара (в том числе 36 детей) и 26 из Авдеевки (в том числе 6 детей).
Спасаем украинцев от русских снарядов!" - написал Кириленко.
Ранее
16 марта из Мариуполя в Запорожье сегодня эвакуировались более 4 тысяч человек, среди которых более тысячи детей.