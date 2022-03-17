Эвакуация из Донецкой области: в безопасное место из Угледара и Авдеевки вывезли более 200 человек

Цитата

"Продолжаем организованно эвакуировать гражданских из прифронтовых городов. Сегодня вывезли в безопасное место 209 человек: 183 из Угледара (в том числе 36 детей) и 26 из Авдеевки (в том числе 6 детей).

Спасаем украинцев от русских снарядов!" - написал Кириленко.

Ранее

16 марта из Мариуполя в Запорожье сегодня эвакуировались более 4 тысяч человек, среди которых более тысячи детей.