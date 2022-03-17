Евакуація з Донецької області: у безпечне місце з Вугледару та Авдіївки вивезли понад 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні у Донецькій області з Вугледару та Авдіївки вивезли у безпечне місце понад 200 людей. Про це у Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Продовжуємо організовано евакуювати цивільних із прифронтових міст. Сьогодні вивезли у безпечне місце 209 людей: 183 з Вугледару (у тому числі 36 дітей) та 26 з Авдіївки (у тому числі 6 дітей).
Рятуємо українців від російських снарядів!" - написав Кириленко.
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16 березня з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні евакуювалися понад 4 тисячі людей, серед яких понад тисячі дітей.