Евакуація з Донецької області: у безпечне місце з Вугледару та Авдіївки вивезли понад 200 людей

Цитата

"Продовжуємо організовано евакуювати цивільних із прифронтових міст. Сьогодні вивезли у безпечне місце 209 людей: 183 з Вугледару (у тому числі 36 дітей) та 26 з Авдіївки (у тому числі 6 дітей).

Рятуємо українців від російських снарядів!" - написав Кириленко.

Раніше

16 березня з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні евакуювалися понад 4 тисячі людей, серед яких понад тисячі дітей.