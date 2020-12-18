European Green Deal: эксперты отмечают угрозы для украинского бизнеса

Во время мероприятия были рассмотрены перспективы внедрения Европейского зеленого курса (European Green Deal) с точки зрения украинского бизнеса и определены основные угрозы.

В мероприятии приняли участие:

▪️ Ирина Тихомирова - президент бизнес-школы МИМ,

▪️ Торстен Воллерт - министр-советник представительства ЕС в Украине,

▪️ Янез Копач - директор секретариата Энергетического Сообщества,

▪️ Назар Бобицкий - директор Брюссельского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли,

▪️ Михаил Малков - координатор ФАО по вопросам взаимоотношений с правительством и донорами в Украине,

▪️ Владимир Лапа - советник по стратегическому планированию Ukrainian Agribusiness Club, экс-глава Госпродпотребслужбы.

Модерировал дискуссию Александр Домбровский - глава правления ГС "Global 100% RE Ukraine".

Представители европейских институтов напомнили, что Европейский Союз декларирует переход к климатической нейтральности уже в 2050 году.

Главным инструментом перехода на "зеленые рельсы" должен стать Европейский зеленый курс, который предусматривает ряд инноваций и изменений, которые коснутся всех без исключения отраслей экономики ЕС. Новые стратегии в рамках European Green Deal будут касаться и торговых партнеров ЕС, в том числе, и Украины.

"Экспорт в страны ЕС составляет более 40%, а это значит, что украинский бизнес просто не может стоять в стороне от глобальных процессов и должен непременно присоединиться к формированию European Green Deal как полноценный игрок", - отметил Александр Домбровский в начале мероприятия.

В рамках дискуссии участники и эксперты проанализировали основные положения Европейского зеленого курса и определили ключевые вызовы для украинских производителей, экспортеров и граждан.

Так, эксперты единогласно отметили, что украинский бизнес должен быть вовлечен в обсуждение и подготовку пакета законодательства, который должна принять Украина в рамках Парижского климатического соглашения.

По словам Елены Кудляк, исполнительного директора Украинской ассоциации бизнеса и торговли, обязательства, которые берет на себя Украина в контексте "озеленения" экономики, должны быть, с одной стороны, достаточно амбициозными, в духе соглашения, с другой - экономически обоснованными, с учетом национальных особенностей и непростой экономической ситуации в Украине.

"Одной из ключевых угроз в рамках внедрения Европейского зеленого курса может стать установление дополнительных торговых барьеров для украинских экспортеров на рынке ЕС. Но еще есть шанс адаптировать украинский бизнес к новым условиям, в том числе за счет европейских инвестиций. Сейчас как никогда важно думать о тесном диалоге и взаимодействии между экспертами, органами власти и экспортноориентированным бизнесом", - отметила она.

О важности привлечения бизнеса говорил и Владимир Лапа.

"Принятие второго национально определенного взноса (НВВ2), который Украина должна принять в рамках климатического Парижского соглашения, без привлечения аграриев к формирования текста документа может наложить на украинских производителей сельскохозяйственной продукции обязательства, с которыми они технологически и финансово могут не справиться", - подчеркнул он.

По его словам, больше всего угроз в рамках Европейского зеленого курса есть для сферы растениеводства, так как растениеводство дает гораздо больше выбросов парниковых газов, чем животноводство".

Эксперты посчитали, что украинский бизнес будет вынужден инвестировать около 6,5 млрд евро для выполнения требований Европейского зеленого курса:

▪️ 2,2 млрд евро - на снижение использования дизеля;

▪️ 1,4 млрд евро должны составить инвестиции в устойчивое производство;

▪️ 2,6 млрд евро - в устойчивое управление землей;

▪️ 300 млн должны быть направлены на улучшение состояния лесополос.

"Если государство примет соответствующие документы без согласования с бизнесом, а все финансовое бремя ляжет именно на него, национальных производителей и экономику в целом ожидают тяжелые испытания - даже самые крупные могут не устоять", - считает Михаил Малков.

Он обращает внимание, что украинским производителям надо учитывать, что в рамках европейского подхода "от фермы до вилки" (From farm to fork) эмиссия считается по всей цепочке производства продукции. А это значит, что экспортеры в ЕС могут получить немалые убытки от карбонового тарифа.

Подытоживая дискуссию, участники отметили, что только синергия власти и бизнеса могут приблизить Украину к экологическим требованиям ЕС, а также закрепить позиции украинских экспортеров в Европе.