Это вопрос глобальной стабильности и безопасности: Зеленский провел совещание по ракетной программе
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины с целью усиления ее способности реагировать на российскую агрессию и обеспечивать глобальную стабильность и безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе, передает УНН.
"Сегодня же провел совещание по нашей ракетной программе. Я благодарен каждому и каждой, кто работает ради нее и приближает абсолютно справедливую нашу способность действительно ощутимо отвечать россии на эту агрессию", - сообщил Зеленский во время видеообращения.
По его словам, "это вопрос глобальной стабильности и безопасности - чтобы каждый в Кремле знал, что безнаказанными они не останутся".
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