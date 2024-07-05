Это вопрос глобальной стабильности и безопасности: Зеленский провел совещание по ракетной программе

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе, передает УНН.

"Сегодня же провел совещание по нашей ракетной программе. Я благодарен каждому и каждой, кто работает ради нее и приближает абсолютно справедливую нашу способность действительно ощутимо отвечать россии на эту агрессию", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

По его словам, "это вопрос глобальной стабильности и безопасности - чтобы каждый в Кремле знал, что безнаказанными они не останутся".

Зеленский провел Ставку: среди основного - дроны и РЭБ, приняты важные решения