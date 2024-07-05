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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Это вопрос глобальной стабильности и безопасности: Зеленский провел совещание по ракетной программе

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 16:27  •  7922 просмотра

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Президент Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе Украины с целью усиления ее способности реагировать на российскую агрессию и обеспечивать глобальную стабильность и безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ракетной программе, передает УНН.

"Сегодня же провел совещание по нашей ракетной программе. Я благодарен каждому и каждой, кто работает ради нее и приближает абсолютно справедливую нашу способность действительно ощутимо отвечать россии на эту агрессию", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

По его словам, "это вопрос глобальной стабильности и безопасности - чтобы каждый в Кремле знал, что безнаказанными они не останутся".

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