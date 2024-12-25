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!Это подарок, который я прошу": ведущий Фридман предлагает Зеленскому провести интервью на русском

!Это подарок, который я прошу": ведущий Фридман предлагает Зеленскому провести интервью на русском

Киев  •  УНН

 • 845 просмотра

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Американский подкастер Лекс Фридман планирует провести интервью с президентом Зеленским на русском языке. Он объяснил это отсутствием знания украинского, хотя активно его изучает.

Американский ведущий подкаста Лекс Фридман, который договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассчитывает провести его на русском языке, поскольку еще не владеет украинским. Об этом он сообщил в социальной сети X, передает УНН.

Детали

Фридман попросил провести интервью на русском языке, поскольку, по его словам, этим языком свободно владеют как он, так и президент Зеленский, а также многие украинцы. В то же время он отметил, что активно изучает украинский язык, а его родители родились в Украине - в Киеве и Харькове.

Фридман обосновал свое предложение тем, что это, по его мнению, обеспечит "наиболее глубокий, динамичный и мощный разговор". 

Для людей, которые, возможно, не знают, украинский язык все больше становится символом борьбы украинского народа за свободу и независимость. К сожалению, я пока не владею этим языком, но я его учу. Я умею свободно разговаривать на русском, как и президент Зеленский, как и значительная часть украинского народа. Это подарок, который я прошу и на Рождество, и на Хануку 

- заявил Лекс Фрадман. 

Он также пообещал перевести интервью на английский и украинский языки.

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Ведущий подкаста также прокомментировал свою политическую позицию.

Я не являюсь прислужником ни путина, ни Зеленского, ни Трампа, ни Воланда, ни Гэндальфа и тому подобное. Я не являюсь ничьим прихвостнем. Никакие деньги, слава, власть, доступ не купят мое мнение или мою честность

- отметил ведущий подкаста. 

Фридман также поделился подробностями о своей жизни. В частности, он рассказал, что имеет украинские корни: его родители родились в Киеве и Харькове. Кроме того подкастер отметил, что девичья фамилия его матери - Федотова, а при рождении его полное имя было Алексей, хотя родные всегда называли его Лекс или сокращенными формами имени.

Напомним,

Президент Украины дал согласие на интервью с Лексом Фридманом, чьи разговоры на YouTube имеют более 800 млн просмотров. Встреча состоится в Украине с подкастером, который брал интервью у Трампа и Маска.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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