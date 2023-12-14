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"Это исторический шанс": президент Литвы перед саммитом ЕС напомнил Венгрии о принципе единогласия

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 11:02  •  20782 просмотра

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Президент Литвы Науседа подчеркивает важность единогласия в принятии решений в ЕС, предостерегая от злоупотребления принципом, и подчеркивает исторический шанс начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой

Принятие решений ЕС основано на единогласии, и Венгрия должна играть соответственно, заявил президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит лидеров ЕС, пишет УНН со ссылкой на Politico.

"Если мы будем злоупотреблять принципом единогласия, будет все больше голосов, которые будут спрашивать, почему мы до сих пор принимаем решения на основе консенсуса", - предупредил он.

"Поэтому для моей страны, которая выигрывает от принципа единогласия, поскольку это небольшая страна, как, например, Венгрия, очень важно придерживаться этого принципа. Но мы не должны злоупотреблять этим принципом и ... использовать его очень правильно и очень справедливо", - подчеркнул Науседа, которого цитирует The Guardian.

Он указал, что этот саммит ЕС является историческим моментом для вступления Украины и Молдовы в ЕС.

"У нас есть шанс - исторический шанс - принять очень смелое решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой", - цитирует Науседу The Guardian.

Однако "другие страны тоже ждут - мои друзья в Грузии" осуществили реформы и достигли прогресса, сказал лидер балтийской страны.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
"Це історичний шанс": президент Литви перед самітом ЄС нагадав Угорщині про принцип одностайності
"This is a historic chance": Lithuanian president reminds Hungary of the principle of unanimity before the EU summit
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"Это исторический шанс": президент Литвы перед саммитом ЕС напомнил Венгрии о принципе единогласия

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