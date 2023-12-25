Это глупость: лукашенко об утверждении, что рф может напасть на НАТО

Белорусский диктатор александр лукашенко назвал глупостью утверждение, что россия может напасть на НАТО. Об этом он заявил, отвечая на один из вопросов журналистов, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

"Это глупость. Это человек плохой просто. Он (верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который сделал предположение о вероятном нападении рф на НАТО - ред.) к политике не имеет никакого отношения. Если бы он умный был, он бы подумал так, по-хозяйски: нам с россией дай бог с этими проблемами разобраться. Мы что, на эти проблемы будем наслаивать будем новые? Любой человек так бы подумал", - сказал Лукашенко.

"Нам что, до войны сегодня новой? Нам с этой (в Украине - ред.) надо разобраться. Тем более сейчас, когда ситуация складывается благоприятно. И не только для нас. Но и для них, чтобы не потерять Украину. Я так понимаю это", - добавил белорусский лидер.

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