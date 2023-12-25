лукашенко после встречи с путиным пригрозил Украине "крахом" и призвал Киев к переговорам

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко убежден, что Украине следует договориться о мире с рф политическим путем в течение следующего года, иначе Киев ожидает "крах". Об этом он заявил во время визита к российскому диктатору владимиру путину, пишут российские СМИ, передает УНН.

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В частности такой ответ лукашенко дал журналистам, которые спросили у него прогноз ситуации по Украине на следующий год.

Он утверждает, что Украина имеет "единственный шанс" завершить войну, намекая на переговоры с российским диктатором путиным.

Думаю, что только шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они (украинцы - ред.) им не воспользуются, будет вообще крах. - заявил лукашенко.

Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации

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По его словам, военные давят на политическое руководство Украины принуждая Киев урегулирования ситуации.

Военные поджимают. Военные всегда видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать - подчеркнул самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним,

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что россия действительно хотела бы быстрее закончить полномасштабное вторжение которое сама же и начала. Однако для Украины главный вопрос на каких условиях