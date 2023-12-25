лукашенко после встречи с путиным пригрозил Украине "крахом" и призвал Киев к переговорам
лукашенко после встречи с путиным предупредил Украину о "крахе", если она не договорится о мире с россией в течение года.
Силы обороны продолжают сдерживать врага: Генштаб о ситуации на Марьинском направлении
Под Новомихайловкой Силы обороны отбили вражеские атаки, а Марьинка и другие районы подверглись артиллерийским обстрелам.
ГСЧС и МВД увеличили количество подразделений, которые будут дежурить на праздники
Министерство внутренних дел Украины привлекает 20 тыс. полицейских и 7 тыс. спасателей для обеспечения безопасности во время новогодне-рождественских праздников.
лукашенко сделал заявление о ядерном оружии: все на своих местах в хорошем состоянии
лукашенко подтвердил, что российское ядерное оружие, запланированное для беларуси, прибыло - "все на своих местах в хорошем состоянии".
Бои за Марьинку продолжаются: в ВСУ опровергли заявления шойгу
Заявления россии о захвате Марьинки в ВСУ опровергают, поскольку бои продолжаются, а украинские войска все еще находятся в пределах города.
Оправдывал российскую агрессию: депутата Черкасского горсовета приговорили к пяти годам тюрьмы
Черкасского депутата Александра Замирайло приговорили к 5 годам за оправдание российской агрессии. Он высказывал пророссийские взгляды и надеялся возглавить область в условиях оккупации.
В Грузии из-за непогоды частично приостанавливается железнодорожное сообщение
Непогода остановила движение пассажирских поездов на западе Грузии из-за обесточенных контактных сетей. Движение поездов будет восстановлено после проведения ремонтных работ.
Колядку к победе исполнила украинская пограничница Ольга - ГПСУ
Ольга, пограничница из Одессы, спела "Нова радість стала", чтобы пожелать украинцам мира и победы на Рождество.
Более 2 млрд грн на оборону: Одесская область выполнила бюджет на 100% и значительную часть средств направила ВСУ
Одесская область сохраняет финансовую стабильность во время кризисов, выполняя свой бюджет и поддерживая потребности обороны, обеспечивая при этом прозрачность и эффективность использования средств.
Угроза с юга: мониторинговые группы сообщают о пусках "шахедов" в Крыму
Мониторинговые каналы сообщают об угрозе БПЛА с юга. Есть информация о пусках "шахедов" в Крыму.